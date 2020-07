Actualizada 20/07/2020 a las 00:32

Se acabó. Chis-púm. Ya no hay más cera para arder, se ha acabado la temporada 2019-2020, la previa al Centenario, la del regreso a la Liga de las Estrellas, y Osasuna no ha hecho un papel digno. Ha hecho un papelón. Con decir que de los del norte, de los de la zona, sólo la Real nos ha superado, queda todo dicho. Por algún barrio no tan lejano deben andar contentos, a la par que goleados. Pero es lo que tiene la tabla final, que no engaña a nadie...

Y una pena, oigan. Porque podíamos haber sacado un milloncete más, si ese gol de Arnaiz sube al marcador tras la asistencia del debutante Aimar Oroz, que hubiese sido el tercero en tres partidos consecutivos para el 16. Pero Mateu se puso de aquella manera y, vaya usted a saber si por el veraneo en la isla de las ensaimadas o por el cierzo pamplonés, decidió anularlo por falta del chaval. Manda bemoles, el mismo que minutos antes había pedido falta al ser arrollado por un rival y el trencilla no digo nada...

Osasuna es décimo. No es fruto de la lotería, es fruto del trabajo. Ahora podemos mirar en los equipos que han quedado por debajo nuestra para ofrecer contratos a los futbolistas de esas entidades. Más que nada por si quieren mejorar, por si quieren ir a un top ten, por si tienen ansias de medrar en la carrera futbolística. Futbolistas del mundo del diez para abajo, Osasuna os acogerá si deseáis venir. Pamplona es una ciudad muy cuca...

Cuando bajan tres equipos, toda la gente se fija en ellos para pescar en río revuelto. Esto del fútbol no deja de ser un mundo de mercenarios y cada cuál pone sus botas al servicio del señor feudal que más plata paga. Pero a mí, sinceramente, no me gusta. Los Budimir, Guerrero o RDT no me llama, ya que siempre digo lo mismo. Si han bajado con su equipo, ¿por qué no van a bajar con nosotros? Ojonieve al peligro de los descendidos...

Ahora tenemos otro mercado. Ahora somos top ten, Osasuna es un equipo real en una liga que ha resultado ser Real. Real Madrid campeón, Real Sociedad a Europa, y Real Celta de Vigo salvado por los pelos, pese al esfuerzo del Leganés y del Vasco Aguirre. Y nosotros décimos. Podemos presumir ante los tres descendidos pero, sobre todo, ante los otros siete que tenemos debajo. Ahí es nada, oigan. Betis, Valladolid, Levante, Alavés, Celta, Eibar, Athletic... ¿Se imaginan? Llamada a Lezama. "Buenas, ¿Raúl García? Sí. Mira, que te llamo por si quieres venir a Osasuna. Sí, de Pamplona. Claro, es que hemos acabado décimos, por si quieres mejorar...". La leche en polvo molico.

Osasuna ha cerrado un año casi perfecto. No nos hemos metido a Europa por dos motivos. El primero, porque no queríamos ser el Espanyol la próxima temporada, que los pericos se han desangrado por los viajes allende los Pirineos. Y la segunda razón es por la modestia, ya que queremos dejar logros mayores para el próximo año, que cumplimos cien. No hay más. Y hay material, mucho, de cara al año que viene.

Tenemos fichaje arriba, el 'Chimy'. Con Enric al lado. Con Rubén ya recuperado, con Moncayola creciendo, con Íñigo Pérez demostrando, con Oier capitaneando, con los García saltando y cortando, con Aridane cabeceando, col Serghio Herrera y Pérez parando. Con los laterales subiendo, a expensas del recambio de Estupiñán, y con los chavales debutando. Como para no tener esperanzas...

Ahora a por las vacaciones, a por las renovaciones, a por las salidas. A rendir homenaje a gente que se va y a trabajar por hacer un proyecto bonito de cara al año de los 100. Jagoba y Bittor son la base de un equipo que no va a parar de sorprendernos. Porque es lo que tiene Osasuna, que no nos creemos más que nadie, que somos humildes, que tenemos un cuerpo directivo y técnico inigualable y que los jugadores se sienten identificados con el escudo, con el club, con la ciudad, con la afición. Y encima, con estadio reformado.

Habrá que ir levantando el teléfono y ver si alguien quiere venir al flamante décimo clasificado. Otros clubes de mayor entidad, o supuesta mayor entidad, no pueden decir lo mismo. Braulio, a rebuscar por todas partes para apuntalar las pocas cosas que le puedan faltar al equipo, a ver qué pide el bueno de Jagoba, y a llamar como un loco para ver qué queremos tener. Porque ahora estamos en posición de poder negociar mejor, ¿no? Por algo somos los décimos. De momento, vamos marcando el prefijo: 94 123..



¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!