¡Come mejor y no te dejes manipular!

Actualizada 28/01/2020 a las 08:48

La regulación del peso es sencilla para unos y muy compleja para otros. Esta regulación en ocasiones falla debido a factores como la edad, la mala gestión del estrés, la escasez de movimiento, la inflexibilidad metabólica, el estado anímico, los problemas con el sueño y, sobre todo, los malos hábitos nutricionales.

La energía con la que afrontamos el día a día está relacionada, entre otras cosas, con el alimento que llega a nuestras células. La carencia en un sólo nutriente mantenida en el tiempo puede resultar fatal y la pérdida de vitalidad suele ser el primero de los síntomas. Tras ella aparecerán otros más serios y no es fácil detectar estados carenciales crónicos a nivel celular. Dependemos de más de cincuenta nutrientes que no podemos fabricar, por lo que debemos ingerirlos en nuestros menús semanales en las cantidades adecuadas. Todos ellos los encontramos en los ALIMENTOS, no en los productos repletos de harinas, azúcares, aditivos químicos y grasas de dudosa calidad que tan acostumbrados estamos a tomar en esta cultura de “comida rápida”, que cada vez está más potenciada, más sufragada y más adherida en todos nosotros.

Demasiada obesidad infantil, demasiado sedentarismo, demasiada robotización, demasiado acomodamiento y demasiado estrés. Cada vez son más frecuentes las noticias sobre los problemas que ocasiona este estilo de vida en la población joven, las patologías que antes sólo eran típicas en adultos han pasado a normalizarse en muchos niños. Se habla de ello, se realizan programas para tratar de frenar estas tendencias, se establecen recomendaciones “inútiles” y se invierte dinero en políticas que hasta el momento han resultado estériles.

¿Por qué seguimos igual? Quizá a ciertos sectores con más poder que los propios políticos les interese tener una población desvitalizada y con ciertas patologías que, cronificadas supongan ingresos. ¡Ya no sé qué pensar! Las políticas actuales fomentan el sedentarismo y al mismo tiempo fomentan el consumo de comidas repletas de harinas refinadas, azúcares y aditivos químicos. Por mucho que nos digan lo contrario, si observamos un poco lo vemos claro. El marketing lo dice todo y quienes tienen poder para actuar, con sus desacertadas palabras lo disfrazan mal. ¡VIVE DÁNDOTE CUENTA!

Las primeras etapas de la vida son decisivas para la adquisición de hábitos futuros y quienes somos padres deberíamos saberlo. La microbiota intestinal se asienta desde el nacimiento y la alimentación es clave para que nuestros compañeros de viaje nos aporten más beneficios que perjuicios. No es lo mismo comer vegetales y grasas de calidad que comer harinas refinadas y azúcares, pues ello afecta positiva o negativamente al asentamiento y crecimiento de las bacterias de la fermentación. El modo de comer influye y la correcta masticación e insalivación son determinantes para que nuestros procesos digestivos sean eficaces y agradables.

Hay tantos “falsos mitos” en torno a la Nutrición que gran parte de la población todavía vive anclada en ellos. ¡Hay que desterrarlos! Hasta que la “ciencia” demuestra lo que tenga que demostrar, siempre tardíamente, con lo que sabemos y usando el sentido común, tenemos más que suficiente.

La Economía prima sobre la Salud y los intereses comerciales son los que mandan. Las ansias por incrementar beneficios en algunos sectores han potenciado tal estado de confusión que ya hasta dudamos sobre lo que tenemos que comer y lo que tenemos que beber. Debemos prestar más ATENCIÓN, estar mejor informados, usar más el sentido común y creernos menos lo que nos cuentan.

Vivimos a un ritmo frenético, tragamos en vez de comer, jugamos poco, nos aburrimos mucho y gestionamos mal el estrés. Antes disfrutábamos horas con un balón o correteábamos con el “pilla-pilla”, teníamos pocos medios y el máximo estrés era el que tenías por ganar a tus compañeros de juego; no se hablaba ni de alergias ni de sobrepeso, ni se conocía la palabra cansancio. Ahora que tantos medios tienen nuestros jóvenes, una parte importante padece problemas respiratorios, obesidad infantil, dolores articulares y están agotados desde que se levantan de la cama. Si tienen más comida, más espacios verdes, mejor economía y más información, ¿cuál es el problema entonces?

¿Que nuestros políticos promueven la buena nutrición y la práctica de ejercicio? La verdad que aprecio justamente lo contrario y es que observo que se fomentan políticas de sedentarismo, se fabrican móviles más sofisticados, ordenadores con más entretenimientos, escaleras mecánicas que usan hasta los adolescentes, las empresas luchan por la máxima robotización y el mínimo movimiento de sus empleados, cada vez hay más anuncios que incitan al picoteo, noticias sobre los perjuicios del sol, se deja mano ancha a ciertas empresas alimentarias para fabricar productos coloridos repletos de química con gran poder adictivo, los hipermercados cada vez disponen de más refrescos estimulantes e hiperazucarados, bebidas alcohólicas y comida insana que reclaman nuestros más jóvenes y los restaurantes fast food se multiplican por doquier. ¿Acaso no lo veis vosotros?

Somos reacios a cambiar de hábitos. Quienes piden consejos buscan algo similar a lo que hacen habitualmente, con las mínimas modificaciones posibles. “Mi desayuno es sagrado”, “no me prohíbas el postre dulce tras las comidas”, “sin mis cafés con sacarina no soy persona”, “necesito mi vaso de leche para ir a dormir”, “si me quitas el pan me muero”, “mis copitas en la cena saben a gloria”, “los jueves con la cuadrilla son incuestionables, los viernes con la familia, el fútbol de los sábados, la gran comida del domingo en casa de la suegra…”, “odio el deporte y además me sienta fatal”, “tengo quince minutos para comer y no dispongo de más tiempo”, “las palomitas con las pelis de los miércoles”, “tengo que picar tras las comidas pues paso hambre”… En fin, que quieren un sistema nutricional que se ajuste a todo ello y un estilo de vida que no sea muy diferente al que han llevado desde décadas atrás. El problema es que si hay patologías, los cambios han de ser GRANDES, puesto que, de no ser así, los beneficios obtenidos serán prácticamente inapreciables.

Cada vez hay más problemas hormonales y la resistencia a la insulina ya es común en una parte importante del planeta. Cambios en el estilo de vida provocan mejoras en este sentido, de ahí que la Educación nutricional, la práctica de Ejercicio moderado y adaptado al rango de edad y el Descanso reparador son las mejores herramientas a considerar para obtener resultados satisfactorios a medio y largo plazo. Más del 50% de la población falla en los tres aspectos, por lo que todas las políticas sanitarias, alimentarias y educativas, deberían tenerlos siempre en cuenta en cualesquiera de sus programas.

Conocimiento, Motivación y Predisposición a Cambiar, no hay más. Las “dietas” no existen, no funcionan. Lo que sí funciona es mantener un estilo de vida activo y un sistema nutricional adaptado a tus características antropométricas, a tus necesidades energéticas, a tu tolerancia alimentaria y a los objetivos que pretendas.

En este corto vídeo encontrarás una justificación de los problemas que puede ocasionar a medio plazo la mala selección alimentaria. El estilo de vida es determinante y hay elementos más importantes que la Alimentación que influyen muchísimo en el estado energético, en el estado anímico y en la salud. Merece la pena perder veinticinco minutos para aprender un poco más sobre la verdadera Alimentación de un mamífero llamado “Ser Humano”. ¡No os defraudará!

https://youtu.be/PwkC5L8sLLM





