Feijóo avisa al PSOE: "No pidan al PP la abstención que no van a darle"

Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido al PSOE para reclamarle que no pidan al PP la abstención para una investidura de Pedro Sánchez cuando se niegan a dársela al partido "más votado por los españoles". El candidato del PP a la investidura,, se ha dirigido al PSOE para reclamarle que no pidan al PP la abstención para una investidura decuando se niegan a dársela al partido "más votado por los españoles".

"Otro paso más del cinismo ya no", ha subrayado Feijóo desde la tribuna de oradores en el último día de la sesión de investidura, en la que ha defendido que apelar a los principios, coherencia y "conciencia" del PSOE para que no haya un gobierno que dependa del independentismo no es transfuguismo.

"Le pido a todos ustedes que no sean tránsfugas, tránsfugas de sus votantes, no sean tránsfugas de la transición española, no lo sean, no merece la pena serlo, no sean ustedes tránsfugas de una España en la que los ciudadanos libres e iguales", ha recalcado.

Además, ante la "degradación moral y política" de una posible amnistía ha instado al PSOE a lograr un consentimiento en las urnas y por tanto a acudir a una repetición electoral.

Tras un largo aplauso por parte de la bancada del PP, Feijóo ha finalizado su discurso reconociendo que no es su momento, pues hoy o tiene respaldo para ser elegido presidente, pero que podrá serlo en un futuro.

"Hoy no podré con toda probabilidad darles un Gobierno pero si creo que hemos dado una seguridad y una esperanza, la seguridad de que hay una fuerza política, la más numerosa que defiende los valores que la mayoría de los españoles comparten", ha dicho tras incidir en que "desde la oposición más pronto que tarde, desde un Gobierno, éste si, con un presidente, éste sí, al servicio de los españoles".