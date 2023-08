El PSOE admite que juristas buscan el encaje de la amnistía en la Constitución

apoyar una ley de amnistía siempre y cuando expertos jurídicos avalen si encaja en la Constitución. Este perdón general y que afectaría a centenares de encausados por el 'procés' es una de las exigencias de Esquerra y Junts de cara a apoyar una futura investidura de Pedro Sánchez. El PSOE reconoció este viernes que valora y estudia ya la posibilidad deEste perdón general y que afectaría a centenares de encausados por el 'procés' es una de las exigencias de Esquerra y Junts de cara a apoyar una futura investidura de Pedro Sánchez.

"No hablemos de si esto es bueno o es malo, sino que si cabe dentro de la Constitución, se puede hablar, y si no cabe dentro de la Constitución no se puede hablar, y esto yo creo que son también los expertos los que tienen que marcar la realidad", señaló este jueves en declaraciones a RNE Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura y uno de los barones que durante la última legislatura se plantó ante las cesiones de Sánchez a las fuerzas nacionalistas e independentistas.

Ahora, Fernández Vara, recién nombrado vicepresidente segundo del Senado, aboga por "convertir en patria común aquello que es tan diverso, tan plural, tan complejo". Una situación que, agregó, se demostró con los resultados de las generales del pasado 23 de julio. El expresidente extremeño ha sido el primer barón socialista en poner negro sobre blanco el complicado debate dentro de un PSOE que, en su momento y con Pedro Sánchez como secretario general, votó a favor en el Senado de aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la Generalitat catalana tras la fallida declaración de independencia de Carles Puigdemont.

Seis años después del 1-O, el expresident prófugo regresa al primer plano de la actualidad política desde su refugio en la localidad belga de Waterloo y resurge como un socio imprescindible para que el líder socialista permanezca en la Moncloa. También para el PP de Alberto Núñez Feijóo que ahora considera a Junts un socio fiable con el que negociar. "Es un grupo parlamentario que, al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, llevaran a cabo, representa a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda", justifica el dirigente del PP Esteban González Pons.

El PSOE pretende cortar el paso al PP y dar un primer paso para contentar a las fuerzas secesionistas. La cuestión a negociar para evitar una repetición electoral es el alcance de esta posible amnistía que Junts exige que sea registrada cuanto antes en el Congreso como prueba de compromiso de Sánchez y el PSOE.

creación de un grupo compuesto por hasta una veintena de expertos para encontrar una fórmula para que esta medida de gracia no choque con la Carta Magna. De hecho, desde la coalición izquierdista se empuja desde hace días a los socialistas a aceptar la exigencia del independentismo. Según Ernest Urtasun, la amnistía "tiene encaje constitucional y puede salir adelante, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar". La gran duda que permanece es el alcance de esta supuesta amnistía y si afectaría también a Puigdemont, quien el pasado lunes aseguró no buscar beneficios personales. Sumar ya anunció a principios de semana lapara encontrar una fórmula para que esta medida de gracia no choque con la Carta Magna. De hecho, desde la coalición izquierdista se empuja desde hace días a los socialistas a aceptar la exigencia del independentismo. Según Ernest Urtasun, la amnistía "tiene encaje constitucional y puede salir adelante, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar". La gran duda que permanece es el alcance de esta supuesta amnistía y si afectaría también a Puigdemont, quien el pasado lunes aseguró no buscar beneficios personales.

DISCRECIÓN Y PACIENCIA

Más allá de estas primeras declaraciones desde las filas socialista, desde Ferraz se sostiene que la discreción será el factor determinante ante una posible investidura de Sánchez. Ello incluye especialmente las negociaciones con Esquerra y Junts, fuerzas secesionistas que han presentado como primera exigencia esta amnistía para que a posteriori se convoque un referéndum de autodeterminación.

APOYO