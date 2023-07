Elecciones generales 2023: ¿cuándo se considera nulo un voto?

quien decide “no votar”. Este último grupo no solo incluye a aquellas personas que no acuden al colegio electoral, sino también a las que depositan un voto nulo en la urna. Cada vez están más cerca las elecciones generales del 23 de julio y, por tanto, el momento de decidir a qué partido deseamos apoyar. Hay quien lo tiene muy claro, quien vota por descarte e incluso. Este último grupo no solo incluye a aquellas personas que no acuden al colegio electoral, sino también a las que depositan un voto nulo en la urna.

el emitido en un sobre no oficial o acompañado por un contenido fuera de las reglas (papeleta de otro partido, tachones, subrayados, fotografías, propaganda, mensajes, etc.). Además, en el caso del voto al si se han marcado más nombres de los correspondientes por circunscripción. Según el artículo 96 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), se considera voto nuloo acompañado por un contenido fuera de las reglas (papeleta de otro partido, tachones, subrayados, fotografías, propaganda, mensajes, etc.). Además, en el caso del voto al Senado puede hablarse de voto nulopor circunscripción.

Se trata, en definitiva, de una muestra del desacuerdo de los ciudadanos con las candidaturas que se presentan a las elecciones. Es una decisión consciente, que se aleja de la pereza que puede llevar a mucha abstención, y que, sin embargo, no cuenta en el reparto de escaños. Al no contabilizarse como voto, no beneficia ni perjudica a nadie.

OTRAS OPCIONES DE MOSTRAR DESACUERDO

El voto en blanco es otra de las posibilidades que los ciudadanos tienen para mostrar su rechazo. La LOREG lo define como la acción de depositar en la urna un sobre vacío e indica en el apartado cinco del artículo 96 que este tipo de voto sí se contabiliza como válido y favorece a los partidos mayoritarios.

Por su parte, la abstención consiste en no acudir al colegio electoral y, como consecuencia, no introducir ningún sobre en la urna. Es un voto que no se contabiliza y tampoco influye en el resultado de las elecciones.