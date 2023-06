Sánchez considera "más fácil" una coalición con Díaz y Sumar porque trabajan "de manera leal y eficaz"

"más fácil y más funcional" una coalición progresista con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, porque con ella ya ha "trabajado de manera leal y eficaz" para impulsar distintas leyes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , considera, porque con ella ya ha "trabajado de manera leal y eficaz" para impulsar distintas leyes.

Así lo ha subrayado en una entrevista publicada este domingo por 'El País', en la que asume que de ganar las elecciones tendría que conformar un nuevo gobierno de coalición con Sumar tras el actual con Unidas Podemos, del cual ha hecho un balance "muy positivo" aunque "han sobrado decibelios en el debate interno".

Pese a esas diferencias, Sánchez ha incidido en que su Ejecutivo ha dejado "un buen sabor de boca" entre los progresistas de España, si bien ha admitido que en el "complejo" contexto actual, los errores como la Ley del 'solo sí es sí' "tienen repercusión electoral".

De cara a las elecciones generales del 23 de julio, ha llamado a revertir la "débil movilización del electorado progresista" que se experimentó en los comicios del 28 de mayo, todo ello para evitar un "giro a un gobierno del PP con Vox", con el que se romperían "los equilibrios dentro de Europa".

"Hay algo mucho más peligroso que Vox, y es un PP que asume los postulados y las políticas de Vox. Y esto es lo que estamos viendo: el negacionismo de los consensos políticos, sociales y científicos", ha advertido, para señalar a pactos como el de la Comunidad Valenciana. "El 28-M algo quedó claro, y también este sábado, y es que si suman PP y Vox, Santiago Abascal va a ser vicepresidente del Gobierno", ha añadido. "DEROGAR ES GRIPAR LA ECONOMÍA"

Respecto al PP, también ha afeado que no tiene proyecto político "más allá de derogar el sanchismo". "Derogar lo que funciona es gripar la economía española", ha avisado en referencia a la intención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de derogar varias leyes impulsadas en la última legislatura. Así, ha apelado a que España "continúe avanzando": "Derogar no es un proyecto político, es retroceder 5, 15 o 20 años".

En este sentido, Sánchez, que confía "en dar la vuelta" a las encuestas del 23 de julio, ha alertado de que los partidos que quieren derogar reformas pactadas con Bruselas y con los agentes sociales "están poniendo en riesgo la recepción de los fondos europeos".

"El PSOE y el Gobierno de coalición progresista tienen un plan económico definido, concreto, claro, y enfrente no tenemos nada. Cualquier error en política económica implicará un coste muy alto", ha apostillado al respecto.

En relación con los resultados de los comicios del 28 de mayo, el también secretario general del PSOE ha apuntado a que se debe a "una barrera que tiene mucho que ver con la desinformación, los bulos y las mentiras que propagan medios de comunicación alineados con las tesis más conservadoras" y a una "oposición desleal que bloquea". CATALUÑA Y BILDU

Por otro lado, Sánchez ha dicho que le ha tocado tomar "decisiones difíciles" sobre Cataluña, pero ha celebrado que la situación en este territorio "nada tiene que ver con la de 2017, 2018 o incluso 2019".

"Yo sé que es difícil, que he tenido que tomar decisiones que hay gente que no comprende, pero pedí ese voto de confianza y ahí están los resultados. Hoy en Cataluña el independentismo no tiene el apoyo social que tuvo hace cinco años y la primera fuerza política es constitucionalista. Yo creo que, con los hechos, también con mis errores, he demostrado que he trabajado por esa estabilidad y por esa convivencia", ha defendido.

Sobre la Ciudad Condal, ha aplaudido que vuelva a contar con un alcalde socialista, Jaume Collboni, lo que ha calificado de "un gran éxito". La toma de posesión fue posible gracias al apoyo de los ediles 'populares', sobre lo que Sánchez ha indicado que la renuncia de la líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, "dejó sin argumentos al PP que estaba dispuesto a apoyar a un alcalde independentista antes que a un Gobierno socialista".

Sánchez ha calificado, por otro lado, de "paradójico" que se critique al Ejecutivo por acuerdos con Bildu y no al PP cuando "apoya leyes" impulsadas por este partido en el Parlamento Vasco. De la misma manera ha tildado a que se hable de ETA olvidando "recordar que (el expresidente del Gobierno, José María) Aznar acercó a presos de ETA en plena escalada de violencia, que negoció con ETA y les llamó Movimiento Vasco de Liberación Nacional".

"La distancia que el PSOE tiene con Bildu es abismal. Abismal. Nosotros no tenemos un acuerdo de gobierno con Bildu", ha sentenciado, para incidir en las diferencias entre un acuerdo de gobierno y acuerdos puntuales parlamentarios: "Un acuerdo de gobierno es lo que hemos visto entre PP y Vox".

Por último, sobre el papel de España a nivel internacional, ha destacado que el país pues "ser el arquitecto" del nuevo orden, por ejemplo "planteando una perspectiva humanista de la transformación digital" en relación con la Inteligencia Artificial".