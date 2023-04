El rey Juan Carlos opta por un perfil discreto para que su vuelta no aliente otra polémica

En esta ocasión, no se paró ni bajó la ventanilla para hablar con los medios apostados a la puerta evitando así cualquier respuesta que pudiera comprometerle. Tampoco se han radiado sus movimientos en los tres días que permanecerá en Galicia, lo que deja entrever su intención de que la visita, a diferencia de la que hizo once meses atrás, sea más discreta y no se convierta de nuevo en debate nacional.

En esa charla, de poco más de cuatro horas durante su anterior viaje, el jefe del Estado hizo ver a su predecesor cómo sus esfuerzos por recomponer la imagen de la Corona, tan dañada después de hacerse públicas las irregularidades fiscales y la fortuna oculta de don Juan Carlos, habían quedado superados por la proyección pública de aquellos días en la localidad pontevedresa. Tras el malestar existente por la visita, que no esperaban como pronto hasta junio y de la que se enteró por la prensa, la Zarzuela decidió no alterar la agenda del Rey, que viajó ayer hasta Ronda para reunirse con las cinco reales maestranzas de Caballería. En la localidad malagueña, Felipe VI se dio un baño de masas y dirigió unas palabras -cuanto menos significativas- a los maestrantes, pese a que en un principio no estaba previsto que hablase. "Habéis sido ejemplo de lealtad a la Corona y de servicio a España, mostrando una gran capacidad de adaptación ante las distintas etapas históricas", les dijo el jefe del Estado casi al mismo tiempo que su progenitor pisaba de nuevo suelo español.

Hasta el domingo, la actividad de Juan Carlos de Borbón se centrará en salir al mar para entrenar junto al resto de la tripulación del 'Bribón', adaptado a sus problemas de movilidad, y, el fin de semana participar en la competición de las pruebas válidas para el Campeonato de España de 6M, que podrían llevar el velero hasta la isla de Wigth, en Reino Unido, donde tendrá lugar a finales de verano el Campeonato del Mundo. Cuatro días en Sanxenxo entre amigos y en el mar, en una población que siempre le ha demostrado afecto. "Aquí es uno más", relataba una de las vecinas que esperaban al monarca en los alrededores de la casa de Campos. "Es un atractivo para el pueblo", defendía otra.

SIN COMIDA CON CARLOS III DE INGLATERRA