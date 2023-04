Aliados de Sumar avisan a Podemos que el pulso con Díaz puede afectar al 28M

Los partidos que puedan incorporarse al proyecto de advertido a Podemos, sin citarle, que enredarse en las desavenencias internas y en mantener el choque con la vicepresidenta segunda del Gobierno puede perjudicar los resultados de todas las fuerzas progresistas el de Yolanda Díaz hany en mantener el choque con la vicepresidenta segunda del Gobiernode todas las fuerzas progresistas el 28M

Una llamada de atención sobre la que ha hecho hincapié fundamentalmente el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, al advertir en el Congreso de que tiene la sensación de que llevan semanas "instalados en un bucle nefasto para la izquierda".

Algunos dirigentes, en alusión a los morados, están centrados en hablar más de las cuestiones internas que en intentar resolver los problemas que preocupan a la gente, como la salud mental, la sanidad y la educación públicas o la vivienda.

"Es un mal camino" que Más País va a intentar evitar, ha asegurado Errejón al dejar también claro que no van a pedir a Yolanda Díaz ni a nadie -como insistentemente le exige Podemos- que haga campaña por ellos.

Más País, allí donde no se presenta, sí que estará apoyando a aquellas fuerzas que suscribieron el llamado acuerdo del Turia, que no es una plataforma electoral sino un pacto de colaboración territorial, en el que están ocho partidos pero no Podemos.

"De aquí a mayo, que nadie se desvíe", ha afirmado el líder de Más País, porque "la mejor manera de que vaya mal" el 28M es enrocarse en las cuestiones internas.

Jaume Asens, portavoz de los comunes y dentro de Unidas Podemos, ha dado por hecho que Díaz hará campaña en Barcelona porque es una de las ciudades -también otras andaluzas y Navarra" donde ha salido adelante una candidatura de unidad, que es lo que busca la vicepresidenta para involucrarse en el 28M.

Además en esta brecha que hay abierta entre Podemos y Sumar por no haber llegado a un acuerdo bilateral como querían los morados, Asens cree que los comunes "pueden ser un factor de cohesión", recalcando que este espacio de entendimiento que han conseguido en Cataluña se debe trasladar al resto del país.

También ha comentado el hecho de que Yolanda Díaz deslizara en la entrevista del domingo con Jordi Évole la posibilidad de votar en Madrid por la candidata de Más País, Mónica García : "ni me sorprendió ni me dejó de sorprender, tampoco dijo exactamente lo que haría", subrayando que él, en todo caso, respalda a Alejandra Jacinto, la candidata de Unidas Podemos.

No obstante, fuentes de los comunes sí interpretaron que Díaz insinuó que apoyaría a Mónica García, la misma lectura que hicieron los morados aunque el diputado Javier Sánchez no ha entrado en esta cuestión y se ha limitado a decir que mantienen la mano tendida a Sumar y que para ellos sería importante que la ministra de Trabajo hiciera campaña por Unidas Podemos.

Desde fuera, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha guardado sus opiniones sobre la polémica entrevista de Díaz, en la que ésta lanzó unos cuantos reproches a Podemos y a Pablo Iglesias, pero ha sugerido a la ministra de Trabajo que no negocie las listas de Sumar como hizo con la reforma laboral "porque entonces irá regulinchi".

Tampoco ha querido opinar sobre la entrevista el portavoz socialista, Patxi López, en la que Díaz tildó de machistas a Pedro Sánchez y a Iglesias o aseguró que no habría mantenido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras los sucesos de Melilla. "No vi la entrevista, he leído muchas cosas, algunas me han gustado más y otras menos", ha zanjado.