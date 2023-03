Moción de censura Feijóo afea a Vox dar una "alegría" a Sánchez: "El PP no va a ofrecerle una victoria parlamentaria" 'Génova' confirma que Feijóo no irá al debate y que el PP se abstendrá: "Nuestro voto es el que no quieren ni Sánchez ni Abascal"









Ampliar EFE Europa Press recriminado este lunes a Vox que brinde al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la oportunidad de "lucirse" con su moción de censura, hablando ante el Pleno del Congreso de "lo que le apetezca" cuando debería ofrecer explicaciones de los "problemas" de la gente y de "los escándalos que poco a poco van cercando al Gobierno". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha, hablando ante el Pleno del Congreso de "lo que le apetezca" cuando debería ofrecer explicaciones de los "problemas" de la gente y de "los escándalos que poco a poco van cercando al Gobierno". "Nosotros no vamos a darle una alegría cuando hasta sus socios le dan disgustos. Y no vamos a ofrecerle una victoria parlamentaria porque estamos trabajando en derrotarle en las urnas", ha declarado Feijóo ante el Comité Ejecutivo del PP, que ha contado en esta ocasión con la ausencia de varios 'barones' territoriales por motivos de agenda, como el andaluz, Juanma Moreno, o el gallego Alfonso Rueda. Feijóo ha realizado esta alusión a la moción de censura durante su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP, poco después de que la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, haya confirmado que los días 21 y 22 de marzo tendrá lugar ese debate contra Pedro Sánchez, en el que Vox presenta como candidato al economista Ramón Tamames. UNA OPORTUNIDAD A SÁNCHEZ PARA "LUCIRSE" En su discurso, abierto a los medios, el jefe de la oposición ha pronosticado que el Gobierno "usará todo lo que pueda para tapar sus líos internos". "Como siempre, tendrán quienes les ayuden pero para tapar a Sánchez, que nadie cuente con el PP", ha aseverado. En este punto, ha recalcado que el PP no va a dar a Sánchez la "oportunidad para que intente lucirse" y "hable de lo que le apetezca" cuando, a su juicio, de lo que debería hablar en este momento el presidente del Gobierno es de los "problemas" de los españoles y de los "escándalos" que "poco a poco van cercando al Gobierno". Además, el líder del PP se ha mostrado convencido de que el Gobierno seguirá "buscando culpables" en la sociedad ante cualquier problema" para ver "si en medio del ruido pasa desapercibida su inacción o su incapacidad". Sin embargo, ha dicho que ese discurso "ya no cuela" porque "hace mucho tiempo" que el Ejecutivo "ha perdido el pulso de la sociedad", "La España real no tiene figurantes ni vive de la ficción que el Gobierno pretende generar", ha apostillado. FEIJÓO NO IRÁ AL DEBATE DE LA MOCIÓN El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ya confirmó hace un par de semanas que Feijóo no acudirá al Congreso el día del debate de la moción de censura para no participar en el "circo" y la "performance" de Vox, un partido que, a su juicio, da un "balón de oxígeno" al jefe del Ejecutivo. Fuentes de la cúpula del PP han confirmado este lunes que el jefe de la oposición no estará ese día en el Congreso por el debate. Todo apunta a que será la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, la que suba a la tribuna para exponer la posición del PP, pero fuentes del equipo de Feijóo admiten que ese extremo no está decidido. La dirección del PP han reiterado que su posición será la abstención en la moción. "Nuestro voto es el que no quieren ni Sánchez ni Abascal", han señalado las mismas fuentes, que critican que esta moción no tiene "utilidad" porque solo puede ayudar a "reforzar" a Pedro Sánchez en un momento en que está "acorralado". Estas semanas, el propio Feijóo ha confirmado públicamente que el Grupo Popular se abstendrá en esa moción de censura, si bien ha acusado a la formación de Santiago Abalcal de ofrecer una victoria al "Gobierno convulso, dividido y en implosión" de Pedro Sánchez. "A España y a la política hay que tomárselas más en serio queun par de tardes en el Congreso con alguien que sabe que nova a ser presidente y con un partido al que se le ha ocurrido incrementar el show parlamentario", dijo a los periodistas en Daimiel (Ciudad Real) el pasado 23 de febrero, tras visitar la empresa García Carrión, acompañado del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. "DESDE NOVIEMBRE, DE INSENSATEZ EN INSENSATEZ" Ante la plana mayor de su partido, Feijóo ha rechazado hoy que el Ejecutivo de Sánchez haya vivido su "peor semana" hace unos dísa porque esa frase "vale para casi cualquier momento" ante el "desgobierno" en el que está sumida la coalición de PSOE y Unidas Podemos, que hace que "cada semana pueda ser peor que la anterior". "Lamento sinceramente el clima político que está viviendo nuestro país y lamento profundamente que Sánchez y los suyos estén sometiendo a España, país de la UE, a esta situación de frivolidad política elevada a la máxima potencia. España no se merece eso, ni el colapso, ni la soberbia ni los espectáculos que está ofreciendo este Gobierno", ha aseverado. Tras afirmar que España "necesita políticos que piensen exclusivamente en España", ha recalcado que desde noviembre todo ha ido de insensatez en insensatez", citando expresamente las excarcelaciones de agresores sexuales con la ley del 'sí es sí', las "menores penas" para los corruptos o los "fallos estrepitosos en la Ley Trans". Es más, ha afirmado que hay "más pobreza, paro oculto", "atasco en los fondos europeos", "trenes que no caben por los túneles" y "el famoso que dará que hablar 'tito Berni'". A su entender, España tiene un "Gobierno en descomposición que encima le quiere pedir a los españoles cuatro años más". "España no se merece el Gobierno que tiene sino que merece un Gobierno mejor", ha proclamado, para señalar que "seguirán ahondando en su división" porque ya "ni siquiera protegen las mínimas formas de cortesía" y "tratarán de desestabilizar" al PP pero la receta debe ser "la tranquilidad" y no "caer en ninguna provocación". NI PSOE NI UP "SE ATREVEN A DECIR 'HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO'" Después del cruce de acusaciones la pasada semana entre PSOE y UP, por la ley del 'sí es sí' y en medio del 8M, Feijóo ha censurado que "ni unos ni otros se atrevan a decir hasta aquí hemos llegado", algo que, a su entender, evidencia que el único principio que les guía es "mantenerse en el ministerio, la secretaría de Estado o la subsecretaría". Dicho esto, ha indicado que si tuvieran "un mínimo de dignidad", Sánchez habría destituido a los ministros que insultan al PSOE, mientras que Podemos se habría ido del Gobierno. A su entender, hay que tener principios tanto para irse como para echar a sus socios". Feijóo ha situado al PP como un partido de Estado frente a un PSOE que lidera una coalición contra la nación y que "cuenta votos para sumar una constelación de minorías radicales". "España está cansada el sanchismo y que ha llegado el momento de abrir un nuevo tiempo", ha manifestado ante los suyos, que le han interrumpido en varias ocasiones con aplausos. ETIQUETAS VOX

