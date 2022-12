Renfe retira el abono y la fianza a los que reserven sin viajar tres veces

'reservas fantasma' después de la denuncia de muchos usuarios que se quejaban de que los vagones iban vacíos mientras otros no podían comprar plaza porque salían todas reservadas. Y la decisión es retirar el abono gratuito e incautar la fianza de 20 euros a los viajeros de trenes de Media Distancia (antigios Regionales) que, al menos en tres ocasiones, reserven y después no viajen. Desde hace semanas Renfe analizaba cómo atajar el problema de lasdespués de la denuncia de muchos usuarios que se quejaban de que los vagones iban vacíos mientras otros no podían comprar plaza porque salían todas reservadas. Y la decisión es retirar el abono gratuito e incautar la fianza de 20 euros a losque, al menos en tres ocasiones, reserven y después no viajen.

La medida, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entrará en vigor este miércoles 7 de diciembre y busca poner fin a los fraudes de hasta el 10% de las reservas -según cálculos de Renfe- que se estaban produciendo dada la facilidad para reservar con el abono de forma gratuita para varios trayectos incluso en el mismo día.

Aún así, la norma solo supondrá retirar el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, pero Renfe no expedirá un nuevo abono a ese viajero para ningún destino en un plazo de 30 días desde la anulación. Eso sí, antes de la retirada del abono y la fianza, el operador ferroviario enviará dos avisos al titular cuando detecte que no ha cogido alguno de los trenes de Media Distancia que había reservado.

Entre otras de las novedades se incluye el límite a cuatro viajes diarios de ida o vuelta para cada usuario y la imposibilidad de adquirir dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el tripe del tiempo de viaje programado. Todo con el objetivo de que los pasajeros no reserven varios trayectos y luego solo cojan uno de ellos, o ninguno. Ahora el usuario tendrá que haber cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a coger ese tren y no quieren ser sancionados.

También se lanzará un abono específico para los menores de edad sin DNI, aunque esta medida entrará en vigor el próximo 1 de enero coincidiendo con la activación de la prórroga de las bonificaciones del transporte público ferroviario.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, indicó a la entrada al Consejo de Ministros de Transporte de la UE que se celebra en Bruselas, que aunque se ha detectado un 10% de fraude en la reserva de estos viajes, solo supone el 3% del total de los abonos gratuitos expedidos, ya que los de Cercanías no requieren asignar un asiento.

Desde que la medida se puso en marcha se han expedido más de 2,2 millones de abonos gratuitos para viajar en Renfe, de los que 1,6 millones son para Cercanías y 627.000 para Media Distancia.