Patxi López defiende que el PSOE es "el extintor" para "la gasolina" del PP en Cataluña

PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido la política de su partido ante el proceso independentista y la derogación del delito de sedición: "El PP ha sido y es la gasolina para la vida política en Cataluña y los socialistas somos el extintor de todo lo que ha pasado". El portavoz delen el Congreso,, ha defendido la política de su partido ante el proceso independentista y la derogación del delito de sedición:

Barcelona durante un acto en la sede el PSC ante el líder del partido, Salvador Illa, y los ministros Raquel Sánchez y Miquel Iceta. "Hoy Cataluña no es el gran problema que tenía España hace sólo unos años: la convivencia es más tranquila", ha dicho este sábado endurante un acto en la sede el PSC ante el líder del partido,, y los ministros

"Si algo se ha roto es el independentismo, que ha reducido considerablemente sus expectativas", según él, y ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sabido ir desmontando el problema político en Cataluña.

"AYUDAR" A LA JUSTICIA Y A CONVIVIR

Ha definido la derogación como una medida valiente y de sentido común , con dos objetivos: por una parte, "ayudar a la justicia", alegando que los juristas se enfrascaron en 2017 en un enorme debate porque no tenían claro el delito ni las penas que aplicar.

También ha recordado que la justicia española no consiguió extradiciones de los líderes independentistas en el extranjero porque no había delito homologable en otros países, lo cual impedía la doble incriminación para extraditar, pero ahora "ya no habrá santuarios en Europa para los que cometan delitos de orden público".

Y el otro objetivo de la derogación es rebajar la tensión en Cataluña e "ir desmantelando las piezas de un problema enorme que llegó a ser el gran problema de España y que hoy no lo es".

Ha concretado que ya no es un problema tan grande porque se han ido desmantelando "las banderas de victimismo, que siempre son las que más aglutinan al independentismo", y cree que eso se demuestra con la actual división independentista.

TRAICIÓN SERÍA "NO HACER NADA"

Ha opinado que el PP demuestra ser reaccionario en vez de conservador con la reacción que ha tenido contra la derogación del delito de sedición, al tachar de traidores a quienes lo plantean.

Para él, la traición hubiera sido estar en el Gobierno y no hacer nada con la situación de Cataluña, y por eso ha reprochado al expresidente popular Mariano Rajoy: "No hacer nada ya lo hizo Rajoy, y ya sabemos a dónde nos llevó".

En cambio, cree que el presidente Pedro Sánchez "no piensa en elecciones; piensa en soluciones", actuando para rebajar la tensión, y ha augurado que eso no hará perder votos al PSOE, porque la gente reconocerá que se hace política para resolver problemas.

Y ha insistido sobre el PP: "Son ellos los que enfrentan a unos territorios contra otros y a unos ciudadanos contra otros", por lo que cree que los populares no tienen visión de Estado ni cultura democrática.

López ha asegurado que el PSOE siempre defenderá la legalidad constitucional: "Es un terreno del que nunca vamos a salir y nunca vamos a abandonar los socialistas", porque da espacio para la diferencia y para dialogar.

Alberto Núñez Feijóo, que se puso a "cavar trincheras" con su reacción del viernes a la derogación. Ha contrastado esa actitud con la del líder del PP,, que se puso a "cavar trincheras" con su reacción del viernes a la derogación.

El dirigente socialista le ha pedido no dar lecciones a los demás: "El que está siendo manejado por Ayuso, por Jiménez Losantos y por compañía dándonos lecciones de liderazgo. Es que es una broma".

ELOGIO A SALVADOR ILLA Y AL PSC

El también exlehendakari ha elogiado al PSC y a Illa por afrontar el proceso independentista apaciguando: "Habéis ganado".

Ha negado que los socialistas se vendan al independentismo y ha defendido que lo vence, de la misma manera que el PSOE no se vendió a ETA sino que la venció, ha destacado.

Sobre Illa, ha vaticinado que va a liderar un pacto de concordia y solidaridad en Cataluña y va a presidir la Generalitat, haciendo "autogobierno para garantizar la libre elección de identidad", con los mismos derechos y oportunidades en España.