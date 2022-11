Iglesias dice que Podemos y Sumar tienen que confluir pero avisa a Díaz que la formación morada debe ser "respetada"

asegurado que confluir con Sumar, la plataforma que impulsa la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, y que serán generosos para confluir con otras izquierdas, pero ha advertido que para ello la formación tiene que ser "respetada". El exlíder de Podemos Pablo Iglesias haque Podemos tiene que, y que serán generosos para confluir con otras izquierdas, pero ha advertido que para ello la formación tiene que ser "respetada".

Una línea similar a la que ha seguido el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, para subrayar que Podemos debe ser la "nave nodriza" de la "unión" en la izquierda, pero quien aspire a liderar ese espacio se equivocará y no podrá "entusiasmar" quien "no respete" a la formación morada.

Asi lo han trasladado ambos durante la clausura de la 'Uni de otoño', el foro ideológico de Podemos, y que han protagonizado junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, el cofundador de la formación, el propio Monedero y la eurodiputada Idoia Villanueva en el Teatro Coliseum de Madrid, al que han asistido 1.200 simpatizantes.

La número 'dos' de Podemos ha alertado que el bipartidismo tratará de destruir a Podemos de cara al próximo ciclo electoral y por eso, en los comicios de mayo, deben salir a ganar con voluntad también de aliarse con otras fuerzas de izquierda.

La líder del partido, Ione Belarra , pese a encontrarse de baja por maternidad ha acudido brevemente al inicio del mitin central del evento para saludar a sus correligionarios, que han recibido a los ponentes al grito de 'Sí se puede' y 'No a la guerra'.

Mientras, el exlíder del partido ha explicado durante su discurso que pronto habrá elecciones autonómicas y municipales y algunos piensan que es una "magnífica oportunidad" para que Podemos "tenga un mal resultado" e "IU desaparezca", para que así dejar todo el campo a otra izquierda que no sea perseguida por las cloacas.

"El nivel de ingenuidad de tal planteamiento es sonrojante. ¿Quién piensa que le puede ir bien a una candidatura de izquierda si a Podemos le va mal en las municipales? Hay que ser estúpido", ha proclamado.

Además, ha confrontado que fue precisamente Podemos quien apostó por una candidata que no era de su formación para las generales, en referencia a Díaz, y que va a seguir siendo generosa, pero desde el respeto y siendo conscientes de que son la principal formación a la izquierda.

MONEDERO: PODEMOS ES LA "NAVE NODRIZA" DE LA IZQUIERDA

Por su parte, Monedero ha asegurado que Podemos "ha vuelto a recuperar su rumbo" y ha ensalzado su "claridad ideológica", sin la cual no hay organización posible.

También ha desgranado que el partido ha vivido vicisitudes con intentos de división, la salida de Iglesias al frente del partido y "ataques" cuando se pensaba que Podemos estaba débil, pero que Belarra y su equipo han recuperado "el proyecto que nació en las calles el 15M".

Luego, ha asegurado que Podemos siempre ha querido "sumar" y luchar por la "transversalidad y la centralidad", pero alertando que se equivoca quien piense que ese objetivo se obtiene "cediendo en las ideas para intentar gustar a los que no nos van a votar". Y es que el espacio confederal ha llegado hasta el Ejecutivo siendo "firmes y flexibles, abiertos y coherentes".

"Y quien quiera liderar todo lo que no representan los viejos partidos tiene que estar a la altura de los retos y respetar a la fuerza política que más ha hecho desde la izquierda en la España reciente. Quien no respete a Podemos (...) a nuestros éxitos y a nuestros fracasos (...) no puede entusiasmar a los que se emocionaron con el proyecto de Podemos y se equivoca", ha agregado Monedero para reafirmar que la formación debe ser "la nave nodriza de la unión de la izquierda" y que en estos comicios municipales "Podemos vuelve a decir quién es".