Imserso 2023: ¿qué pasa si se cancela mi viaje?

Ya está en marcha una nueva campaña de viajes del Imserso. A pesar de que la campaña se nombra como 2023, este mes de octubre han comenzado a salir las primeras tandas, que enviarán a más de 800.000 jubilados a diferentes destinos este final de año y el inicio del que viene. La cartera de viajes ofrece destinos muy variados: turismo de playa en zonas costeras, Baleares y Canarias; turismo de interior a capitales de provincia entre las que se encuentran también Ceuta y Melilla; y viajes culturales, de naturaleza o de termalismo.

Esta campaña no ha estado exenta de polémica, ya que muchos alojamientos han protestado por los precios que deben ofrecer, ya que consideran que no se cubre el costo mínimo para que sean viables. Por eso, hay cierta sensación de intranquilidad entre los que han reservado su plaza. ¿Qué ocurre si finalmente no pueden realizar su viaje?

QUÉ OCURRE EN CASO DE CANCELACIÓN

Vamos a valorar dos posibilidades al respecto: que sea la agencia o establecimiento el que anule el viaje o que sea el propio beneficiario el que desee hacerlo. Según el portal www.viajes-imserso.es, esto ocurre en cada caso.

Es la empresa la que cancela el viaje: “Si la empresa cancela o modifica alguno de los viajes los destinatarios pueden elegir entre cambiar la fecha o destino, o solicitar el reembolso del coste del viaje más una compensación económica.Esta compensación consistirá en ‘un 5% del precio total si la anulación se produce entre dos meses y 15 días antes de la salida; un 10% entre 15 y tres días; y un 25% si ocurre 48 horas antes’ según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”. Es el usuario el que lo hace: “Es posible cancelar el viaje, pero no realizar modificaciones. Si una persona quiere cancelar su viaje, deberá acudir a la Agencia de viajes y solicitar la cancelación o anularlo a través de Internet. Después, se debe enviar un correo postal al Imserso con el documento de reserva y si hay justificación, alguno de los siguientes: Ingreso hospitalario, notificación judicial, fallecimiento del solicitante o de un familiar. En estos casos se deberá enviar junto al correo con el documento de compra del viaje, el justificante médico, la notificación judicial o el certificado de defunción. En estos casos se recuperará el 100% del importe abonado”.

¿Qué ocurre en los casos en los que no se pueda presentar una causa justificada para no acudir a un viaje ya contratado? Según este mismo portal “Se puede, pero se cobrarán unos gastos de cancelación. El importe varía en función del tiempo de aviso. Sólo por cancelar el viaje, se cobra un 6,20% del importe, que serán los gastos totales siempre que se avise con un plazo superior a 15 días. Si se cancela entre 10 y 15 días antes del viaje, los gastos aumentan en un 5% del coste total del viaje. Entre 10 y 3 días antes del viaje, el gasto aumenta un 15% del importe total. La cancelación durante los dos días anteriores al viaje, aumentará el coste un 25% del total del viaje. Si en el momento de la salida no se acude, se perderá el 100% del importe”.