Junts decide seguir en el Govern y consultará su salida o no con las bases

La Ejecutiva de Junts ha decidido no salir por ahora del Govern y dar margen hasta el domingo para negociar con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre el cumplimiento del acuerdo de gobierno, y después dejará en manos de su militancia la decisión de continuar o no en el Ejecutivo catalán en una consulta que celebrará el 6 y 7 de octubre.

Así lo han anunciado la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el secretario general del partido, Jordi Turull, en rueda de prensa este jueves 29 de septiembre desde la sede de la formación en Barcelona, después de nueve horas de reunión de la Ejecutiva tras el cese de Jordi Puigneró como vicepresidente del Govern.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cesó este miércoles a Puigneró por no haberle informado de que Junts le pediría someterse a una cuestión de confianza, una decisión que Junts calificó de "error histórico".

CONDICIONES, GARANTÍAS Y PLAZOS

Turull ha explicado que la Ejecutiva ha aprobado por unanimidad trasladarle a Aragonès que están dispuestos a negociar hasta el domingo la "concreción" del acuerdo de gobierno, unas conversaciones en las que expondrán las condiciones, garantías y plazos que fijan para que se cumpla este acuerdo.

Ha concretado que las conversaciones se centrarán en los tres puntos del acuerdo que consideran que se están incumpliendo: el impulso de una dirección estratégica independentista, la negociación de amnistía y autodeterminación en la mesa de diálogo y la coordinación de las fuerzas independentistas en el Congreso y el Senado.

Turull ha descartado concretar qué condiciones, garantías y plazos exigirán a Aragonès, porque no quieren que el presidente se entere por los medios de comunicación, y se ha emplazado a negociar durante el fin de semana para intentar ponerse de acuerdo: "Dedicaremos las horas que hagan falta", ha destacado.

EL LUNES FORMULARÁN LA PREGUNTA

En función de lo que ocurra durante las negociaciones del fin de semana, la Ejecutiva del partido se reunirá el lunes y formulará la pregunta que se realizará en la consulta a la militancia del 6 y 7 de octubre, algo que forma parte del "compromiso congresual" que fue aprobado por el partido en su último Congreso Nacional.

Borràs ha afirmado que la decisión de fijar la consulta el 6 y 7 de octubre también ha sido tomada por unanimidad por la Ejecutiva del partido, y ha subrayado que la formulación de la cuestión será "clara e inequívoca" y la abordarán desde el máximo rigor, seriedad y compromiso.

"Los afiliados tendrán absoluta libertad de voto", ha aclarado al ser preguntada por si la Ejecutiva se pronunciará sobre si Junts debe salirse o quedarse en el Govern, y también ha añadido que no se trata de hacer campaña a favor o en contra de una posición u otra. NO SUSTITUYEN A PUIGNERÓ

También ha aclarado que mientras dure la negociación con Aragonès y la consulta a la militancia, Junts no propondrá sustituto para Puigneró: "Debemos dar margen a la negociación. ¿Ocuparemos la vicepresidencia del Govern? La respuesta es que no, no lo haremos".

Ha insistido en que hasta que no haya un resultado de la consulta a los afiliados no se tomarán "otras acciones y decisiones", y Turull ha recordado que dentro de las competencias de Junts no está la de decidir quién asumirá las competencias de Puigneró mientras su puesto esté vacante.

El secretario general de Junts también ha explicado que durante este jueves no ha habido "ningún tipo de contacto" con el presidente de la Generalitat, con quien se reunió el miércoles por la noche, y ha añadido que después de esta rueda de prensa le comunicarían lo que ha decidido la Ejecutiva del partido.

Sobre si mantendrán que Aragonès se someta a una cuestión de confianza, Turull ha respondido si no se cumple el acuerdo de gobierno consideran que Aragonès "debería ir por ahí", pero ha insistido en que están concentrados en las negociaciones del fin de semana.

Turull también ha concretado que por parte de Junts las negociaciones las llevará a cabo "quien esté más fresco y quien mejor lo pueda hacer".