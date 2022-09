Alerta sanitaria en toda España por un lote de salchichas con listeria

Los consumidores españoles tendrán que estar atentos ante un nuevo aviso de alerta sanitaria. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias italianas relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en salchichas procedentes de Italia, según anuncia en su página web.

Este organismo señala que tras una inspección en la planta de fabricación se encontró la presencia de Listeria monocytogenes en dos lotes de productos, únicamente comercializados en Italia. También se detectó en el muestreo ambiental llevado a cabo en el establecimiento, por lo que como medida de precaución se ha procedido a la retirada de todos los productos elaborados en esas instalaciones por considerarse potencialmente afectados.

La distribución ha sido en todo el territorio nacional, dice este organismo. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo de la AESAN que incluyen información sobre buenas prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que deben evitarse durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes). Además, se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada a otros productos.

PRODUCTOS RELACIONADOS CON ESTA ALERTA, SEGÚN AESAN



SALCHICHA AVI.GR.250

Nombre en la etiqueta: WUDY CLÁSICO

Marca: AIA

Lotes: 1825669, 1830837, 1832413, 1839009, 1852306, 1857209, 1860977, 1877305, 1883439, 1888982, 1902500, 1911205, 1929751, 1940795 y 1947076

Fecha de consumo preferente: 28/11/2022 y fechas anteriores

Marca de Identificación: IT 04M CE

Peso: 250 gr

Temperatura: Refrigeración

SALCHICHA AVI.GR.150

Nombre en la etiqueta: WUDY QUESO

Marca: AIA

Lotes: 1803199, 1808935, 1820077, 1825216, 1839569, 1846833, 1852306, 1860349, 1877867, 1886642, 1896612, 1896612, 1906129, 1921601, 1929185 y 1945465

Fecha de consumo preferente: 26/11/2022 y fechas anteriores

Marca de Identificación: IT 04M CE

Peso: 150 gr

Temperatura: Refrigeración

WUDY COCKTAIL 240G E

Nombre en la etiqueta: WUDY PARTY

Marca: AIA

Lotes: 1900260, 1902500, 1933896 y 1945455

Fecha de consumo preferente: 17/10/2022 y fechas anteriores

Marca de Identificación: IT 04M CE

Peso: 240 gr

Temperatura: Refrigeración

WUDY HH COCKTAIL 1KG

Nombre en la etiqueta: WUDY HAPPY HOUR

Marca: AIA

Lotes: 1808935, 1832413, 1863556, 1883993, 1906687 y 1940129

Fecha de consumo preferente: 24/11/2022 y fechas anteriores

Marca de Identificación: IT 04M CE

Peso: 1 kg

Temperatura: Refrigeración

WUDY 1KG MAXIPAC

Nombre en la etiqueta: WUDY MAXIPACK CLASICO

Marca: AIA

Lotes: 1798614, 1803199, 1820665, 1860349, 1869109, 1877305, 1877867, 1900782, 1933896 y 1952362

Fecha de consumo preferente: 30/11/2022 y fechas anteriores

Marca de Identificación: IT 04M CE

Peso: 1 kg

Temperatura: Refrigeración

WURS PAVO HOT DOG1KG

Nombre en la etiqueta: HOT DOG

Marca: PAVO

Lotes: 1825217, 1863583, 1863583, 1869104, 1873731, 1883996. 1921549 y 1929755

Fecha de consumo preferente: 09/11/2022 y fechas anteriores

Marca de Identificación: IT 04M CE

Peso: 1 kg

Temperatura: Refrigeración