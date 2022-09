Denuncian una nueva estafa que suplanta al SEPE por WhatsApp

El SEPE ha desmentido a través de sus redes sociales que pidan los datos personales a través de SMS, WhatsApp o del correo.

Esta suele ser una técnica habitual de ciberdelincuencia para engañar y manipular a las víctimas. De esta manera, los estafadores se hacen pasar por el SEPE para recoger datos personales de sus víctimas.

El servicio público ha confirmado que "se han detectado mensajes fraudulentos suplantando" su identidad

Desde el SEPE han aconsejado que no se faciliten datos personales o bancarios, que no se responda a estos mensajes y que no accedan a los enlaces que suelen venir en los SMS o WhatsApp