Lesmes no tiene "ninguna esperanza" en que PSOE y PP renueven el Poder Judicial

Sabedor de que todos los puentes entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están rotos, Carlos Lesmes admitió este lunes por vez primera la cruda realidad que está viviendo uno de los tres poderes del Estado. El órgano de gobierno de los jueces que él preside desde 2013 camina hacia el cuarto año de interinidad en diciembre próximo. Una situación "insostenible e inaceptable" para el sistema de Justicia, una imagen "desoladora" para la judicatura y "ninguna esperanza" de que los responsables de esta "anomalía democrática" salgan del desbloqueo que amenaza con paralizar, incluso, la actividad del Tribunal Supremo a corto plazo. Con esta carta de presentación ante una de las semanas más trascendentales que ha vivido el CGPJ en sus 42 años de vida, con la inminente renovación del Tribunal Constitucional en agenda, Lesmes aprovechó la toma de posesión en el Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para marcar las cartas y retratar a los protagonistas de esta "grave crisis institucional".

Todo el mundo es consciente en los estamentos judiciales de que se ha llegado a este momento crítico porque "la Justicia no da votos" -la conclusión más repetida para explicar las razones de este disenso-, pero nunca antes el máximo representante del Poder Judicial se había explayado con tanta contundencia. Lesmes compareció ante los medios de comunicación tras concluir el solemne acto en el Supremo. Una intervención que no estaba prevista y que no suele ser habitual cuando el protagonista era el nuevo fiscal general y su puesta de largo. "Dentro de poco habrá salas del Supremo que no se podrán componer y en unos meses el Tribunal Militar Central no se podrá reunir", presagió Lesmes. "La situación de la Justicia es desoladora" continuó antes de asegurar que se ha llegado hasta aquí por una responsabilidad de Congreso, Senado y partidos. "A día de hoy no albergo ninguna esperanza de que se renueve el CGPJ, y me parece lamentable", admitió el también presidente del Supremo, que adelantó que este asunto centrará su discurso de apertura del año judicial, que se celebra este miércoles y estará presidido por el Rey.

Más allá de la apertura del año judicial, la semana está marcada por la renovación parcial del Tribunal Constitucional antes del próximo lunes, según marca la reforma socialista. Tendrán que nominar a cuatro de los 12 magistrados, dos por parte del Gobierno y otros dos a propuesta del Consejo. Un proceso clave para modificar las mayorías en el pleno de la corte, dominado hasta la fecha por el sector conservador, y designar a un nuevo presidente (todos los focos apuntan al progresista Cándido Conde-Pumpido).

La batalla del Constitucional Sobre este asunto, Lesmes negó que él se esté postulando a cambio de que el órgano que dirige designe a sus dos candidatos. También rechazó que haya presionado a magistrados del Supremo para que acepten ir a la corte. "Sería indecente que yo me prevaliera del cargo para obtener un cargo en el Constitucional, y quien diga otra cosa miente interesadamente. No tengo ninguna intención de ir en las actuales circunstancias; dentro de tres, cinco años, no sé", aseguró mostrando malestar.

Lesmes denunció maniobras para hacerle "tambalear" en su exigencia de que el CGPJ elija a los dos magistrados que le corresponden, pese a que tampoco le gusta la ley. También aseguró que no ha tenido contacto "con nadie ni del Gobierno ni del Congreso ni del Senado" y "quien diga otra cosa está mintiendo", reprochó. Sobre el pleno del jueves y su búsqueda de consenso entre los 18 vocales, reconoció que "cuesta encontrar unas voluntades dirigidas hacia una misma persona", después de que el presidente de la Sala Penal del Supremo Manuel Marchena, entre otros, haya rechazado estar en la lista de candidatos.

Los ecos de las palabras de Lesmes llegaron a la contienda política. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este lunes que es "inadmisible" el "chantaje" del Gobierno al Consejo. "Es incompatible con el respeto a la independencia judicial", como lo es la ley del Gobierno que prohíbe al Consejo hacer nombramientos estando en funciones y "cuando quiere le devuelva la capacidad pero solo para el TC", dijo.

Desde Unidas Podemos exigieron a Feijóo que "cese su golpismo y cumpla" con la Constitución. "Nunca un Poder Judicial había estado secuestrado cuatro años contra el mandato de las urnas", criticó el diputado Jaume Asens