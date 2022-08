Medidas del plan de ahorro energético: ¿qué multas me pueden poner?

pasado miércoles 10 de agosto han entrado en vigor limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, informa Europa Press. También apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas es otra de las primeras actuaciones que ya se dejan notan en la calle. Desde elhan entrado en vigor las medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno para reducir el consumo de energía y cumplir con los compromisos derivados de la crisis en Ucrania . Una serie de actuaciones no exentas de polémica, puesto que exigenen edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, informa Europa Press. Tambiénes otra de las primeras actuaciones que ya se dejan notan en la calle.

Al menos centros sanitarios y hospitalarios, de formación (colegios, universidades o guarderías), peluquerías, lavanderías, gimnasios y los medios de transporte en sí (trenes, aviones, aeropuertos, barcos...) quedan excluidos de este paquete de actuaciones.

Los límites de temperatura establecidos se aplican ya en el interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados, situados en los edificios y locales destinados a uso administrativo (incluyendo plantas o zonas de oficinas, vestíbulos generales y zonas de uso público), comercial (tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares) y cultural (teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares), así como en establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, restauración (bares, restaurantes y cafeterías) y transporte de personas (estaciones y aeropuertos).

¿Cuáles son las multas que me pueden imponer? Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.

caballos de batalla de la medida. No obstante, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, precisó el pasado viernes La limitación de temperatura a los 27 grados, en plena ola de calor en Navarra , es uno de losde la medida. No obstante, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,, precisó el pasado viernes que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al "entorno de los 25 grados" , teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que contempla el real decreto aprobado por el Gobierno. En este sentido, aclaró que los 27 grados se aplicarán "con flexibilidad" y puso como ejemplo que discotecas, cocinas y gimnasios necesitan una temperatura distinta a otros espacios como una librería.

"No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura", aseguró Ribera en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. Por ello, los comercios y establecimientos deberán justificar cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato, una flexibilidad incorporada en el decreto ley para proteger los derechos de la salud laboral de sus trabajadores, señala Europa Press.