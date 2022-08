¿Qué santos se celebran hoy? Santoral del 4 de agosto de 2022

Un francés y un italiano. San Juan María Vianney y Raniero de Split son los dos santos que se celebran el 4 de agosto.

San Juan María Vianney

San Juan María Vianney fue un presbítero francés proclamado patrono de los sacerdotes católicos, especialmente de los que tienen cura de almas (párrocos).Nacido en 1786 es conocido como el Santo Cura de Ars. Se le considera uno de los grandes confesores de todos los tiempos. "No recibir la comunión es como morir de sed junto a un manantial", dijo.

Juan Pablo II escribió sobre él: "Me impresionaba profundamente, en particular su heroico servicio de confesonario. Este humilde sacerdote que confesaba más de diez horas al día comiendo poco y dedicando al descanso apenas unas horas, había logrado, en un difícil periodo histórico, provocar una especie de revolución espiritual en Francia y fuera de ella. Millares de personas pasaban por Ars y se arrodillaban en su confesonario". Murió un 4 de agosto de 1859 en Ars-sur- Formans, Francia. "Si comprendiéramos bien lo que es un sacerdote en la tierra, moriríamos: no de miedo, sino de amor." Dejó escrito.

Raniero de Split

No se sabe el momento ni el lugar de nacimiento de Raniero de Split el segundo santo que se conmemora hoy, 4 de agosto. Pero desde su muerte fue tenido como mártir y comenzaron a atribuírsele milagros, como el nacimiento de una fuente en el lugar donde murió. Fue enterrado en la iglesia de San Benito Extramuros de Spalatro, que lo tomó como mártir. Paulo V concedió en 1613 una indulgencia a quien visitara la iglesia del santo el día de su festividad.

Murió tal dia como hoy 4 de agosto en 1180 en Serenge. Lo hizo apedreado por un grupo de ciudadanos contra los que había defendido los derechos eclesiásticos y contra quienes estaba discutiendo por unas tierras.

El culto fue confirmado definitivamente en 1690 por Alejandro VIII, que lo proclamó copatrón de la archidiócesis (con San Domnio) y, en 1819, patrón de Cagli el 9 de febrero de 1819.

Además, celebran su santo:

San Aristarco

San Eleuterio de Trasia

San Eufronio de Tours

San Jacinto de Roma

San Onofre Ermita

Beata Cecilia de Bolonia

Beato Enrique Krzysztofik

Beato Federico Janssoone

Beato Gonzalo Gonzalo

Beato Guillermo Horne