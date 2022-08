Un encargado que violó a una temporera en Murcia evita la cárcel tras llegar a un acuerdo

El encargado de una finca agrícola de Mula (Murcia) ha sido condenado a dos años de cárcel y al pago de 6.000 euros de indemnización por agredir sexualmente a una jornalera a su cargo, con cuyo abogado llegó a un acuerdo de conformidad antes del juicio que le ha evitado su ingreso en prisión.

En el fallo de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, del pasado 3 de mayo, se condena además al encargado al pago de las costas procesales, la prohibición de acercarse a la víctima y a cinco años de libertad condicionada a su compromiso a delinquir y a que participe en un programa formativo de educación sexual.

En el juicio, el acusado, Celso, reconoció los hechos, que se remontan a 2019, cuando era encargado de los trabajadores temporales para la recolección de fruta, recogió a la temporera, Covadonga, de nacionalidad paraguaya, y se dirigieron hacia una finca conocida como "Los Chatos de Yéchar".

Una vez allí el encargado, de 67 años, le dijo: "Cállate, si no quieres problemas conmigo haz lo que yo te pida"; después, la agarró fuertemente de los brazos, le propinó un empujón y la introdujo en la parte trasera de la furgoneta, donde la violó en dos ocasiones tras propinarle varios golpes en la cara, según se recoge en la sentencia, que se ha conocido ahora.

"Vístete y no digas nada que nadie te va a creer. Si dices algo de esto tanto tú como tus paisanos vais a perder el trabajo", le aseguró el encargado, y le espetó: "Eres una puta, si has quedado conmigo y te has subido al coche ya sabías lo que iba a ocurrir".