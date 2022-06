Mónica Oltra dimite: "Me voy con la cara bien alta y los dientes muy apretados"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciado este martes 21 de junio su dimisión como miembro del Ejecutivo valenciano y también como diputada autonómica, y ha asegurado que se va "con la cara bien alta" y con "los dientes muy apretados".

Oltra ha hecho este anuncio, muy emocionada, en una rueda de prensa antes de la Ejecutiva de Compromís en la que se iba a analizar su situación después de que el pasado jueves fuera imputada por la gestión de su Conselleria del caso de abusos por su exmarido a una menor tutelada por su departamento.

"Me cuesta esta decisión, sobre todo porque ganan los malos", ha aseverado la vicepresidenta, quien ha afirmado que su dimisión está provocada por "una de las mayores infamias" en este país y ha pedido perdón a la gente vulnerable, a la que se ha dedicado y a la que "le duele en el alma" dejar.

Tras explicar que no ha comunicado al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, su decisión antes de la rueda de prensa, ha reivindicado que no hay gobierno del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) en la Generalitat sin Compromís y que no quiere darle "la coartada a nadie para decidir unilateralmente" que Compromís no forme parte del Ejecutivo valenciano, como ocurre desde 2015.

La lideresa de Compromís ha reivindicado que fue gracias a su partido que se pudo "tirar la corrupción" e iniciar en la Comunidad Valenciana las políticas de cambio "más importantes" de toda España, y se va porque no quiere que se cambie "otra vez" los colegios públicos por barracones ni que se paren las políticas de esta formación.

"Si tiran a Compromís del Gobierno, desde luego no será por mí", ha afirmado Oltra, quien entre lágrimas ha asegurado que "esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática" de este país y ha pedido que nadie se pregunte dentro de veinte meses "qué cojones pasó en este país".

"Esta país tiene un problema cuando absuelve a corruptos, cuando M punto Rajoy no es un indicio y se encausa a inocentes", ha afirmado Oltra, quien ha pedido que nadie piense que no es posible hacer políticas de izquierdas y plantarle cara al poder, a la corrupción y a la oligarquía, y ha manifestado: "Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas".

Ha asegurado que no sabe qué hará a partir de mañana, mientras que, preguntada sobre si volverá a la primera línea de la política en caso de que el asunto judicial que le afecta acabe bien, ha afirmado que ya no será decisión suya, pues se trata de una decisión política.

Sobre la actuación de Puig, ha afirmado que no había "probabilidades" de que le apoyara en esto. "Yo ya hace tiempo que no espero nada", ha añadido, al tiempo que ha defendido que no dará una "coartada al PSOE para que saque las políticas de izquierdas del Gobierno del Botànic".

Oltra ha afirmado que no ha "pecado de incoherencia, de falta de integridad o de falta de ética"; ha criticado el "ataque mediático" que ha sufrido; y ha lamentado que el mensaje que se lanza es que no se pueden hacer políticas "fuera del dogma liberal".

Sobre su marcha de Les Corts Valencianes, ha afirmado que si no es "digna" de estar en el Gobierno valenciano, menos lo es de estar en la Cámara de representación popular, y ha destacado: "Yo no necesito estar aforada, ni mucho menos".