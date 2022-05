Arancha González Laya: "No me arrepiento, volvería a acoger a Brahim Ghali"

'caso Ghali' no tenía un pase judicial. Sí político, pero esta es otra guerra. El jueves por la noche, la Audiencia Provincial de Zaragoza dio carpetazo final a la imputación de la exministra de Asuntos Exteriores, Confiesa que siempre estuvo tranquila, que elno tenía un pase judicial. Sí político, pero esta es otra guerra. El jueves por la noche, la Audiencia Provincial de Zaragoza dio carpetazo final a la imputación de la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por la polémica llegada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado de covid en España a petición de Argelia.

-¿Qué siente?

Sobre todo satisfacción de ver confirmada la versión que siempre he dado de lo que ocurrió: que Brahim Ghali entró en España por razones humanitarias y que se hizo conforme a la ley. Y lo confirma en contra del criterio del juez instructor.

-¿Dudó de que podía salir mal?

Siempre ayudé a que la justicia pudiera llegar al fondo del asunto y mostré toda mi disposición a explicar todo lo explicable dentro de los límites de las explicaciones...

-¿Se ha sabido toda la verdad sobre el asunto?

Bueno, lo que se ha hecho es dar todas las explicaciones y se ha ejercido la máxima transparencia dentro de los límites de una decisión política sobre política exterior que también hay que proteger. Esto forma parte del funcionamiento del Estado, que tiene ingredientes de transparencia y otros de discreción. Lo que ha habido son suposiciones y mentiras para enfangar una decisión humanitaria que ha dañado a la política exterior de nuestro país. Quiero reivindicarla.

-¿Esta decisión le resarce tras su abrupta salida del Gobierno?

Siento satisfacción de que se haya limpiado el buen hacer y el buen nombre de muchos servidores públicos, diplomáticos, médicos, militares, policías a los que también se enfangó en este asunto.

-¿Cree que era injusto que usted estuviera inmersa en una actuación judicial cuando el máximo responsable de la decisión era el presidente del Gobierno?

Yo me responsabilizo de la gestión de la política exterior que se hizo durante mi mandato y si tengo que responder ante alguien lo haré con la máxima transparencia y lealtad. Se podrá estar a favor o en contra, pero nunca se me podrá acusar de haber cambiado de opinión o de haber mentido. He sido clara y consecuente. Lo que me preocupa es que este caso ha sido un claro ejemplo de judicialización de la política y politización de la justicia.

-¿La gestión de este caso le costó el puesto?

No puedo responder a esta pregunta. Un ministro sabe que sirve a voluntad del presidente.

-Su excompañero de Consejo de Ministros Pablo Iglesias aseguró que Sánchez entregó la cabeza de González Laya a Mohamed VI tras la crisis de Ghali.

No voy a entrar en estos juegos. Tengo el máximo respeto y la máxima lealtad al Gobierno al que he servido.

-¿Volvería a actuar exactamente igual? ¿Se arrepiente de algo?

Volvería a acoger a Brahim Gali en España por cuestiones humanitarias teniendo además en cuenta que Brahim Gali es un ciudadano español. No hacerlo habría sido incurrir en un delito muy serio de denegación de auxilio a una persona española.

-¿Qué le parece el viraje histórico que ha dado España con el Sáhara y Marruecos?

No voy a comentar las decisiones del Gobierno al que he servido. Es una medida profiláctica que mantengo con gran disciplina.

-Su nombre también ha salido a relucir como víctima por el 'hackeo' del teléfono móvil con Pegasus.

Insisto, todo ha servido para enfangar una decisión que fue estrictamente humanitaria. Sobre los detalles del 'hackeo' de mi teléfono, las pregunta, a Moncloa. No respondo de ellas.

- ¿Que un Gobierno proclame que han 'hackeado' el móvil de su presidente es una muestra de transparencia o debilidad?

Algunos dirán que es debilidad y otros transparencia, y probablemente sea un poco de las dos.