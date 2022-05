Cómo saber si Pegasus ha entrado en mi móvil Android o iOS

El ya conocido como 'caso Pegasus', las escuchas a políticos catalanes independentistas con un malware de fabricación israelí, ha tensado enormemente las relaciones del PSOE con uno de sus socios preferentes, ERC. Esto lleva al Ejecutivo a un escenario parlamentario nada cómodo para sacar adelante sus iniciativas, que en muchos casos pueden llegar a estar en vilo por apenas un puñado de votos que habrá que negociar uno a uno.

Pero, ¿qué es pegasus? Más allá del tema político, lo que está en boca de todo el mundo desde hace semanas es este software del que muchos no habían oído hablar hasta ahora. Fue el Centro Criptológico Nacional (CCN) quien detectó el espionaje.

Indetectable

Las últimas versiones de Pegasus dificultan que la víctima de espionaje detecte señales de alerta. Los dispositivos infectados ya no van más lentos o consumen más batería, algo que antes podía alarmar al usuario de que algo raro estaba sucediendo en su dispositivo. No deja a penas rastro, pero si se realiza un extenso análisis forense, rastreando archivo tras archivo de un terminal que se cree que ha sido espiado, se podrá encontrar una huella que deja el sistema.

Como buen malware está diseñado para no ser detectado por los medios tradicionales. Los antivirus populares no pueden detectar Pegasus, ya que este malware aprovecha vulnerabilidades de día cero que son desconocidas para los desarrolladores de sistemas operativos y aplicaciones antivirus.

¿Cómo podemos hacerlo nosotros mismos?

Existe una manera para saber si alguien ha usado este spyware en nuestro smartphone. Consiste en la utilidad llamada Mobile Verification Toolkit o MVT cuyo código fuente se encuentra disponible en GitHub.

Lo que debes hacer es conectar el smartphone que creas que está infectado con Pegasus en un ordenador con uno de estos dos SO. La utilidad guarda una copia de seguridad de los datos del smartphone en el ordenador, escanea todos los datos y comprueba si el dispositivo está infectado con el software espía Pegasus, e informa al usuario si la información de su dispositivo podría verse comprometida y transferida a terceros.

Pero si no formas parte del gobierno, no eres terrorista o no eres un empresario multimillonario puedes estar bastante tranquilo. Pegasus cuesta demasiado dinero como para que se utilice de forma generaliza en la población.

El New York Times apunta que NSO Group fija el precio de sus herramientas de vigilancia en función del número de objetivos, empezando por una tarifa plana de instalación de 500.000 dólares. Para espiar a 10 usuarios de iPhone, NSO cobra a las agencias gubernamentales 650.000 dólares; 650.000 dólares por 10 usuarios de Android; 500.000 dólares por cinco usuarios de BlackBerry; o 300.000 dólares por cinco usuarios de Symbian, además de la cuota de instalación, según una propuesta comercial. A partir de entonces, hay una cuota anual de mantenimiento del sistema del 17% del precio total.

Los trabajadores de la ONU tienen prohibido usar WhatsApp

favorita de hackers y cibercriminales. Hace tres años la Organización de las Naciones Unidas prohibió a sus trabajadores que utilizaran WhatsApp para comunicarse ya que al ser una de las aplicaciones más usadas del mundo (más de dos mil millones de personas la tienen instalada) es también la

Por supuesto, WhatsApp, que es propiedad de Meta (antes Facebook), respondió al baneo en la ONU señalando que “cada mensaje privado es protegido por un cifrado de extremo a extremo para ayudar a prevenir a WhatsApp u otros ver esos chats”. La tecnología empleada para la encriptación está “muy valorada por expertos de seguridad y permanece como la mejor disponible para la gente en todo el mundo”.