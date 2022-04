Así es la pirexia, el efecto secundario de la tercera dosis de Moderna

Se trata del acontecimiento adverso más común, pero no reviste gravedad. Es una fiebre esencial y sin síntomas, según el Ministerio. Al margen de la pirexia, los efectos secundarios notificados con más frecuencia siguen siendo los trastornos generales (fiebre y dolor en la zona de vacunación), los del sistema nervioso (cefalea y mareos) y los del sistema musculoesquelético (mialgia y artralgia), señala el informe.

Sanidad recuerda en este estudio que “todos ellos, salvo malestar (síntoma que podrían estar motivado por otros acontecimientos como fiebre), constituyen reacciones adversas conocidas para esta vacuna y aparecen ya recogidas en su ficha técnica y prospecto; la gran mayoría son reacciones transitorias que pueden ocurrir en los primeros días tras la administración de la vacuna”.

La investigación, que se ha publicado en la revista científica 'Frontiers in Immunology', ha revelado también que los receptores mayores de la vacuna Pfizer han generado menos anticuerpos que los receptores más jóvenes pero este no ha sido el caso de Moderna , donde la edad no ha sido un factor.