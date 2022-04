España registra tres casos de una hepatitis infantil de origen desconocido

España ha registrado los tres primeros casos de una hepatitis aguda de origen desconocido que afecta a menores de 10 años y que tiene en alerta a Europa. Los niños, de edades comprendidas entre los dos y los siete años, proceden de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha y están ingresados en el Hospital La Paz de la capital. Los tres evolucionan de manera favorable, aunque uno de ellos ha requerido un trasplante hepático. La notificación de los enfermos en España llega después de que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzaran una alerta sanitaria internacional tras detectar un aumento de casos de hepatitis aguda en niños en Reino Unido, donde hay 70 casos confirmados.

Según detalla el ECDC, se desconoce por ahora la causa de estas infecciones, ya que los virus comunes que causan la hepatitis (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han hallado en ninguno de los casos. Las primeras investigaciones descartan que la enfermedad esté relacionada con la vacunación de la covid-19, porque muchos de los afectados tienen menos de cinco años y no han sido vacunados. De hecho, los expertos han puesto en el foco de sus investigaciones a los adenovirus, una familia de virus comunes que suelen provocar enfermedades leves, con síntomas como resfriados, vómitos y diarrea. Normalmente, los adenovirus no causan hepatitis, pero sí pueden ser una complicación poco frecuente del virus. Se transmiten de persona a persona, al tocar superficies contaminadas y por vía respiratoria. Entre los enfermos de este brote, los síntomas más comunes son el dolor abdominal, los vómitos o la ictericia (coloración amarilla en la piel). La alerta internacional especifica que la mayor parte de los afectados ha evolucionado de forma favorable, aunque en algunos casos se ha precisado un trasplante hepático.

El pasado lunes, el Ministerio de Sanidad envió a las comunidades autónomas y a las sociedades científicas de Pediatría y gerencias de hospitales una alerta para realizar una "observación y búsqueda activa" de posibles pacientes después de la alerta sanitaria internacional decretada por la Organización Mundial de la Salud a raíz de los casos detectados en la población infantil del Reino Unido. Las comunidades buscarán incluso a posibles infectados con efectos retroactivos desde enero.

Ante este brote, las autoridades sanitarias recomiendan como principal medida preventiva el lavado frecuente de las manos, cubrirse al toser con la parte interior del codo y emplear pañuelos desechables. Además, aconsejan consultar con el pediatra si el menor comienza con síntomas que se agravan en pocos días y recuerdan que los niños solo deben recibir los medicamentos prescritos por su médico o pediatra.