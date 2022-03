Si he cotizado menos de 15 años, ¿a qué pensiones tengo derecho?

reforma de Escrivá. Solo podrán retirarse con el 100% y 65 años aquellas personas que hayan cotizado al menos 37 años y 6 meses. Si la cifra de años de trabajo es menor, tendrán que esperar a los 66 años y dos meses. Y estas cifras van a ir creciendo. Así, se calcula que en 2027 la exigencia aumentará a los 38 años y 9 meses cotizados. Cuando nos planteamos nuestro futuro una vez dejemos de trabajar, nos asalta la duda de qué paga de jubilación nos quedará. La legislación, a este respecto, es cambiante. En 2022, los requisitos para cobrar el 100% de la jubilación se han modificado debido a la entrada en vigor de la conocida como. Solo podrán retirarse con el 100% y 65 años aquellas personas queSi la cifra de años de trabajo es menor, tendrán que esperar a los 66 años y dos meses. Y estas cifras van a ir creciendo. Así, se calcula que

aumento de los requisitos hace que muchas personas se planteen reforzar su futuro como jubilados más allá de la pensión que les corresponda. Diana de Miguel ofrecía en un interesante artículo "Cinco alternativas de ahorro para completar la futura pensión" en las que aprendíamos sobre planes de pensiones, PIAS, SIALP, renta vitalicia y fondos de inversión.

Pero, ¿qué ocurre en el caso contrario? ¿Qué pasa cuando nuestro límite de cotización no solo no se acerca al tope para cobrar el 100% sino que no llega al mínimo?

el mínimo para poder dejar de trabajar y optar a una prestación de la Seguridad Social son 15 años de cotización. Aquellas personas que no alcanza este mínimo también reciben una ayuda del estado, pero en este caso con un nombre diferente: pensión no contributiva de jubilación. Se trata de una paga garantizada a los mayores de 65 en estado de necesidad que les ofrece una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. Según la actual legislación,

Y, ¿a cuánto asciende esta pensión no contributiva? En este 2022 es una paga de 421,40 euros mensuales repartida en 14 mensualidades, al incluir dos extras. La cuantía anual quedaría en 5.899,60 euros.

Hay que tener en cuenta que si en un mismo domicilio conviven más de una persona con este tipo de ayudas, esta se ve reducida. Así, si son dos las personas convivientes con este tipo de ayuda, el máximo anual se sitúa en 5.014,66 euros anuales cada uno, y si son tres, en 4.719,68 euros anuales.