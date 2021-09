Las pensiones mínimas y no contributivas subirán el próximo año más que la inflación

las pensiones mínimas y las no contributivas subirán en 2022 más que el IPC medio, una medida que llevan meses reclamando los sindicatos y algunos partidos políticos. El mismo día que la inflación escaló hasta el 4%, un nivel que no se registraba desde hacía 13 años, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , daba a conocer queuna medida que llevan meses reclamando los sindicatos y algunos partidos políticos.

El ministro defendió que, al igual que ocurre con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las prestaciones mínimas y no contributivas son un mecanismo "muy potente" para redistribuir las rentas e ir cerrando la brecha de desigualdad. "Por supuesto en los Presupuestos Generales del Estado se reflejará esa filosofía. Quiero decir, que subirán más que las pensiones, subirán más que el IPC", develó. Eso sí, sin dar ninguna cifra concreta, aunque se mostró partidario de hacerlo dentro de "unos niveles razonables".

Significa esto que los 2,2 millones de personas que cobran una pensión mínima, así como los cerca de 450.000 beneficiarios de una prestación no contributiva, ganarán el próximo año poder adquisitivo.

Escrivá se mostró este miércoles, durante una entrevista en Onda Cero, especialmente crítico con la reforma de las pensiones del PP, a la que calificó de "desquiciada, precipitada y muy mal diseñada" por condenar a los pensionistas a perder poder adquisitivo al revalorizada su pensión sólo un 0,25%.

"En todos los países de Europa las pensiones se indexan con el IPC o con los salarios", argumentó. Escrivá explicó que las personas mayores no tienen capacidad de ajuste o reacción para mantener su poder adquisitivo y que la reforma de 2013 supondría que una persona con una pensión de jubilación de 1.000 euros al mes percibiría cuando termine esta etapa 700 euros en términos reales.

Por el contrario, el ministro avanzó que subirá las pensiones más bajas por encima de lo que se revalorizan con carácter general, algo que, no obstante, ha sido una práctica habitual en los últimos años.

1,8%, exactamente el doble. Y también crecieron más con 4%, puesto que la inflación media cerrará 2021 por encima del 2%. Así, este año se elevaron un, exactamente el doble. Y también crecieron más con Mariano Rajoy . Si también se decidiera que en 2022 volvieran a revalorizarse el doble que las normales, supondría que tendrían un alza de más delpuesto que la inflación media cerrará 2021 por encima del 2%.

APENAS 400 EUROS AL MES

En la actualidad uno de cada cinco pensionistas -más de 2,2 millones- necesitan de complementos a mínimos para alcanzar una pensión mínima, de los cuales 1,3 millones son jubilados y 660.000, viudas. La pensión mínima oscila entre los 689 euros al mes en los casos de viudedad y jubilación para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo, y los 851 euros al mes en los de jubilación con cónyuge a cargo, muy lejos de los más de 1.000 euros en los que está situada la pensión media del sistema y los cerca de 1.200 que cobran los jubilados.

Además, casi 450.000 personas son titulares de una pensión no contributiva, cuya cuantía se sitúa en 402 euros al mes. Las reciben quienes no hayan cotizado a la Seguridad Social los 15 años que se necesitan para recibir el 50% de una pensión de jubilación contributiva. Pero para ello no pueden tener unos ingresos anuales superiores a los 5.639,20 euros, aunque si se conviven con más personas, incluyendo al cónyuge y otros familiares hasta segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos), ese límite sube incluso hasta los 43.703 euros.

CC OO y UGT plantearon recientemente en la mesa de diálogo social la necesidad de que en la segunda fase del acuerdo se incorpore una referencia expresa para elevar las cuantías de estas pensiones hasta alcanzar un nivel de suficiencia y garantizarlo de forma estructural en el largo plazo, un tema que también quedó en el aire en el Pacto de Toledo: establecer cuál es una pensión suficiente.

Escrivá insiste: "El problema de la esperanza de vida se soluciona trabajando más"

"un clásico" y se siente "muy respaldado" por Moncloa Madrid, 29 sep. (COLPISA, Lucía Palacios) Pese a que algunos miembros de su propio Gobierno como Yolanda Díaz le piden "cautela", José Luis Escrivá se sigue enredando en sus propias declaraciones. Precisamente en una entrevista en Onda Cero en la que trataba de defenderse una vez más de unas palabras que se le malinterpretaron y se hicieron sin conocer lo que realmente había dicho, volvió a dejar caer cuál es la receta que tiene en mente para lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones: trabajar durante más años. El ministro, aunque reconoce que hay fuego amigo, lo considera "un clásico" y se siente "muy respaldado" por Moncloa

"El problema de la esperanza de vida se soluciona trabajando más", dijo cuando criticaba el factor de sostenibilidad del PP, probablemente sin darse cuenta de que es otra afirmación que puede volverse en su contra.

No obstante, no significa que el ministro pretenda ampliar la edad legal de jubilación. No, no está en sus planes, según repite como un mantra durante los últimos días después de la polvareda generada por esa entrevista del fin de semana en la que abogó por la necesidad de un cambio cultural en España para trabajar más entre los 55 y los 75 años. No, su reto está en conseguir que voluntariamente cada vez más personas alarguen su vida laboral y, sobre todo, impedir que se obligue a los trabajadores a prejubilarse. Es decir, acercar la edad real de jubilación a la edad legal, tal y como se pretende con la nueva reforma que este jueves se presentará en el Congreso.

Y por ello insistió en que lo que planteó es "difícil de rebatir".

"Es evidente: tenemos una anomalía de personas que se prejubilan a los 55 años, no es habitual y además es muy injusto. Expulsar a las personas a los 55 fuera del mercado de trabajo sin querer es muy injusto". Y aseguró que el debate sobre que el empleo senior se sustituye por empleo joven es "falaz". Ni las mujeres ni los nueves millones de inmigrantes que han llegado -apuntó- han desplazado al empleo de los hombres. "Ha supuesto una mayor diversidad de perfiles y ha habido un crecimiento y se generan sinergias", afirmó.

"Aprecia" a Yolanda Díaz Pero Escrivá quiso restarle importancia a esta polémica en la que se ha visto envuelto e incidió en que "el fuego amigo es un clásico".

En este sentido, minimizó las críticas de su compañera Yolanda Díaz, quien le pidió "cautela" con sus declaraciones. "No ha sido solo Yolanda Díaz. Ni es la primera ni la segunda vez que realmente se habla de oídas.

Pero no quiero focalizarlo en Yolanda Díaz, porque no ha sido solo ella", señaló.

Es más, bromeó con que al menos "ya hay más gente que ha empezado a leerse la entrevista". En cualquier caso, dejó claro que se siente "muy respaldado" dentro del Gobierno e incluso recalcó la buena relación que tiene con la vicepresidenta segunda, a la que dijo tener "mucho aprecio y respeto".