Otra de las preguntas frecuentes es si se pueden cobrar dos ayudas del SEPE al mismo tiempo.

Tal y como se recoge en un reportaje en Noticias Trabajo, el SEPE reconoce tres casos en los que el beneficiario de una prestación por desempleo puede compaginarla con otra ayuda distinta.

1. La primera condición es que la ayuda no puede proceder de la misma administración pública, es decir, que no pueden ser dos pagos gestionados por el propio SEPE. Sería el caso de un desempleado que cobra el paro y una pensión. Estas pensiones, que paga la Seguridad Social, pueden ser solo de dos tipos: de viudedad o la concedida por una incapacidad permanente. En este último caso, la ayuda se podrá percibir en caso de que su incapacidad le permita seguir trabajando y no le obligue a retirarse de manera prematura, como ocurre con el resto de grados de invalidez.

2. También se puede compaginar el paro con la ayuda que el Instituto Nacional de la Seguridad Social concede a las familias que cuentan con un hijo menor de edad a cargo, que no tiene establecido ningún límite de ingresos.

3. Por último, es posible cobrar el paro y al mismo tiempo el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Hay que señalar que esta ayuda es un pago complementario que se suma a lo que ya se esté recibiendo hasta alcanzar lo que le pudiese corresponder a una familia que cobra el subsidio por desempleo.