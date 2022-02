Investigan 41 posibles casos de abusos sexuales cometidos supuestamente por religiosos en Euskadi

La Ertzaintza investiga en estos momentos 41 posibles casos de abusos sexuales cometidos supuestamente por religiosos en Euskadi, aunque los datos "están cambiando día a día", ya que "llegan nuevas denuncias", según ha afirmado este miércoles el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Erkoreka ha manifestado que, de los 41 casos que se están investigando, 36 son en Vizcaya y los cinco restantes en Gipúzcoa, mientras que aún no disponen de datos de Alava, "aunque eso no significa que no haya, sino que no hemos recibido denuncias formales".

"Los datos de denuncias que tenemos entre manos están cambiando día a día, porque llegan nuevas denuncias, ya que, en la medida en la que se ve en los medios, hay otros que se animan y muestran voluntad de dar el paso", ha indicado.

Así, el consejero de Seguridad ha asegurado que la Ertzaintza está preparada para investigar cualquier denuncia de abusos presentada "con fundamentos sólidos" para, posteriormente, tramitarlo junto a la Fiscalía y llegar a la vía judicial.

En este sentido, ha reconocido que en muchos casos será "muy difícil sacar algo en limpio de las investigaciones", ya que son "casos muy antiguos" y "muchos de los protagonistas están muertos o desaparecidos". En todo caso, ha destacado que "eso no significa que no haya que intentarlo y que el que quiera denunciar no lo tenga que hacer".

"Y es que, más allá de la realidad jurídica, aquí hay un sentimiento humano y esas personas necesitan un reconocimiento, en la medida de lo posible una compensación y amparo social, y eso no se logra solo por medio de la denuncia, sino que también se requiere la implicación de la sociedad y de toda la iglesia", ha asegurado.

A este respecto, Erkoreka ha señalado que ya han mantenido contactos con la comisión de investigación creada por la Diócesis de Bilbao y ha destacado que han encontrado "una interlocución muy cómoda y dispuesta para el trabajo", y que las personas que conforman dicha comisión son "de mucho peso, serias y dispuestas a llevar a cabo una investigación seria".

"Hasta ahora hemos encontrado una postura inmejorable por parte de las diócesis vascas para la colaboración en la investigación, cada uno en su ámbito. La iglesia buscará sus responsabilidades, y a nosotros nos corresponde demostrar si se cumplen o no los hechos previstos en la ley penal y ponerlos en vía judicial", ha explicado.

BERMEO

En cuanto a las denuncias de abusos en el antiguo colegio San José de los menesianos de la localidad vizcaína de Bermeo aparecidas esta semana, Josu Erkoreka ha dicho que será complicado conocer de antemano si la autoría de los delitos se puede probar o no.

"A veces hay pruebas muy evidentes, pero en muchos casos hay reunir más datos. Es el juez el que debe tener la creencia plena. En algunos casos puede ser suficiente con los testimonios, pero, en todo caso, la situación cambia caso por caso", ha explicado.

Erkoreka, originario de la localidad vizcaína, ha mostrado su sorpresa ante las denuncias aparecidas esta semana, porque "no tenía conocimiento de ello". "En esa época yo ya estaba en la universidad. Conocía de lejos al director, pero los casos han estado ocultos. No soy el único ciudadano sorprendido, pero hay denuncias serias y, como en otros casos, hay que poner en marcha la investigación", ha afirmado.