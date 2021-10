¿Tsunami en Canarias? Un estudio del CSIC alerta sobre el riesgo real

La isla de La Palma sigue en el foco de las miradas, mientras el volcán de Cumbre Vieja continúa en plena erupción . Los científicos observan con detenimiento cada una de las novedades que se dan en este proceso y trabajan in situ para adelantarse a cualquier acontecimiento que pueda afectar a los habitantes de esta isla canaria.

sufran un tsunami es una realidad o solo un mal augurio. Una de las grandes preguntas que se está planteando es si la posibilidad de que las islas Canarias

La presentación de un estudio realizado por un equipo de investigación del CSIC ha hecho saltar las alarmas sobre esta posibilidad. Pero, ¿qué hay de real en este anuncio?

UN ESTUDIO HISTÓRICO

El citado estudio expone no la inminencia de la llegada de un tsunami, sino la posibilidad real de que pudiera llegar a producirse en función del estudio de sucesos geológicos anteriores.

Este equipo de investigación dependiente del Geociènces de Barcelona, perteneciente al CSIC, ha estudiado un evento en cascada que se produjo en Tenerife hace 170.000 años y que provocó en su momento un tsunami con olas que llegaron a superar los 130 metros de altura y con grosores de hasta 10 metros.

Según explican desde este centro científico, los fenómenos geológicos en cascada son una realidad, y está documentado cómo unos fenómenos hacen que se vayan disparando otros, de forma sucesiva. Este estudio ha realizado una simulación de qué ocurriría si se hundiera el Teide, determinando que este evento provocaría una gran ola de hasta 150 metros en Tenerife, y que su efecto podría llegar a notarse incluso en Estados Unidos.

El estudio, por lo tanto, no especifica qué es lo que puede ocurrir en La Palma, aunque sí analiza y pone sobre aviso de las características propias de las islas Canarias, que ya han provocado fenómenos extremos en el pasado y que puede presentar este tipo de eventos en el futuro. De ahí, la afirmación de que la posibilidad de que se produzca un tsunami de características devastadoras en las Canarias, es real.

LLAMADA A LA CALMA

Por su parte, la portavoz del comité científico que se enfrenta al Cumbre Vieja y responsable en Canarias del Instituto Geográfico Nacional, María José Blanco. Ha realizado una llamada a la calma ante la presentación del estudio geológico histórico. Ante la pregunta de si la erupción del Cumbre Vieja podría llenar a generar un maremoto y, en consecuencia, la llegada de un tsunami, esta científica ha declarado: “El primer día de erupción ya se rechazó esa posibilidad por parte de la comunidad científica, no existe riesgo de un megatsunami. Esa creencia parte de un artículo de investigación que se publicó hace muchos años y que luego transmitió una cadena de televisión. No hay ninguna evidencia de que haya una fractura activa en la zona y la erupción en curso no hace pensar en un tsunami, que requiere un aporte brusco de material al mar y en erupciones más próximas a la costa. Ahora mismo ese escenario no se plantea. El riesgo es el mismo que antes del Cumbre Vieja, y es muy bajo”.