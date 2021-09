La ilustradora Paula Bonet publica una fotografía de su acosador frente a su taller "saltándose la orden de alejamiento"

La ilustradora y escritora Paula Bonet ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía del hombre al que ha denunciado por acoso frente a la puerta de su nuevo taller "saltándose así la orden de alejamiento" que le impuso una jueza, según denuncia públicamente en su perfil.

La artista de Vila-real (Castellón), afincada en Barcelona, ya denunció en septiembre del pasado año ante la Policía que llevaba sufriendo acoso "desde hace más de un año" y ahora explica en las redes sociales que este hombre, cuya silueta se vislumbra tras el cristal en la instantánea publicada por la diseñadora, descubrió la ubicación de su nuevo taller y llegó con flores.

"A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice. Yo no respondo, solo pego un grito, le pido que se vaya y llamo al 112. El lunes pasado tuve que hacerlo tres veces. No hace falta que diga que sigo a la espera de juicio", añade.

Asimismo, aprovecha para disculparse por cómo le está afectando esta situación: "Los mails y mensajes que siguen sin responder, las reuniones aplazadas o el estado de ánimo que os habéis encontrado las personas con las que me he cruzado esta última semana, también -y sobre todo- en el marco de la Feria del Libro de Madrid".

Bonet agradece "la fortaleza" que demostraron sus alumnas de la semana pasada cuando también ellas tuvieron que "lidiar con la amenaza" mientras trabajaban en el Taller La Madriguera, así como el apoyo que está recibiendo de sus personas queridas y de su abogada. "Sin ellas, esto sería imposible de afrontar", recalca.