Jaime Jesús Pérez: "La covid seguirá con nosotros, pero los brotes serán menos intensos si nos vacunamos"

Pese al frenazo del último mes y a las dudas sobre el cumplimiento de los plazos previstos, la vacunación contra la covid-19 en España continúa siendo una de las más exitosas del mundo. Pero todavía no está todo el trabajo hecho, recuerda Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología (AEV), especialista en Medicina Preventiva y asesor del Ministerio de Sanidad durante la campaña de inmunización.

En sus cálculos más optimistas, el Gobierno estimó que España iba al llegar al 70% de la población total vacunada el 18 de agosto, pero esa meta no se ha logrado. Con el parón en la vacunación que se ha producido desde mediados de julio, ¿sigue siendo posible alcanzar ese porcentaje el 31 de agosto, la otra fecha que se había marcado en rojo en el calendario?

Si no se consigue, no va a ser por escasez de vacunas y si no llegamos, vamos a estar muy cerca porque no está habiendo grandes problemas. Se ha frenado la vacunación, estamos en la fase final, es verano y ahora les toca a grupos que no tienen prisa o a personas que no se encuentran en sus residencias habituales. Esto nos ha ocurrido en todas las fases, que una vez que llegábamos al 60% del grupo que debía recibir la vacuna, el otro 40% se dilataba en el tiempo, pero entonces abríamos nuevos grupos de edad. Ahora, entre los más jóvenes, estamos viendo ese parón al alcanzar el 50% de vacunados y ya no nos quedan grupos de edad por abrir. De todas formas, yo me fijo en las primeras dosis porque hay muy pocas personas que no completen pautas, y ahí estamos por encima del 80%, que significa estar muy cerca de la perfección. El 100% es imposible, ningún país ha conseguido vacunar nunca al 100% de la población ni ninguna actuación sanitaria ha llegado siempre a todos. El 80% es una cifra posible y deseable y cualquier cobertura por encima de eso, aunque no elimine el virus, sí hará que no se desborde el sistema sanitario.

Con la variante Delta, el 70% ya no es suficiente para alcanzar la inmunidad de grupo...

La inmunidad de grupo no es un porcentaje exacto. Es muy importante cuando quieres eliminar una infección, pero todos tenemos claro que la covid va a seguir estando con nosotros de forma permanente. Conocemos casos de vacunados que se infectan y no van al hospital; es un porcentaje variable que va a impedir que la enfermedad deje de circular. Tenemos inmunidad de grupo frente al sarampión, pero con la covid va a ser más complicado. Por eso, el objetivo más realista es conseguir protección frente al virus para que los brotes sean cada vez menos intensos. La inmunidad debe llevar a olas con picos de menos infectados y al tener menos infectados, mucha menos gente acabará en el hospital o morirá. En resumen, cuanta más gente se vacune, menos intensas serán las olas pandémicas. Además, como regla general, podemos decir que los vacunados se contagian mucho menos y si se contagian, es de una covid mucho más leve.

¿Habrá que administrar una tercera dosis a la población en los próximos meses?

Es mucho más prioritario vacunar a los jóvenes. En estos momentos, yo prefiero llegar al 90% de la población que la tercera dosis. Sabemos que con dos dosis, con el paso del tiempo, se puede debilitar la protección contra una infección leve, pero contra una grave funciona bien. Pfizer y Moderna, frente a una infección grave, tienen una eficacia superior al 90%, y solo un poco menos frente a una leve. La tercera dosis podría beneficiar a algún colectivo, pero debe evaluarse en función de la evidencia y cuando haya datos, que no hay ahora mismo. La vacuna no es perfecta, falla en el 5 o el 10% de los casos, y por eso hay brotes en residencias después de la vacunación. Pero estamos viendo que en los centros de mayores, cuando se contagian, los infectados suelen tener poca sintomatología, hay pocas hospitalizaciones y si se llega a la muerte, es en casos de personas muy graves. Quienes están en residencias o las personas inmunodeprimidas podrían ser las primeras en recibir las dosis y España tienen que estar preparada para administrarlas, pero sin nervios.

Algunas comunidades han decidido adelantar la segunda dosis para las personas que han pasado la covid a un mes o dos después de superar la enfermedad, cuanto el plazo fijado hasta ahora por el protocolo del Ministerio de Sanidad era de seis meses. ¿Hay evidencia científica para esta medida?

Cuando el Ministerio de Sanidad fijó el plazo de seis meses para ese grupo, el objetivo era priorizar a los menores de 65 años que no tenían ninguna inmunidad y estaban más expuestos. En aquel momento no había dosis suficientes para todos. La situación ahora es diferente: tenemos dosis y lo más importante es finalizar la campaña de vacunación, con lo que tiene todo el sentido adelantar de los seis meses a uno o a dos el pinchazo para este colectivo.

¿Cuándo deben vacunarse las embarazadas?

Cuanto antes, como cualquier otra persona. Nadie debe retrasar su protección y cualquier día que se retrase aumenta el riesgo, teniendo en cuenta, además, que al final del segundo trimestre y en el tercero hay más riesgo de covid grave. Y todos los estudios son totalmente unánimes en que la vacuna no implica ningún riesgo para los futuros nacidos.

El curso escolar está a punto de comenzar. ¿Hasta qué punto es importante que los adolescentes estén vacunados?

Es importante para que progresivamente, a mitad de curso, por ejemplo, se puedan ir relajando las restricciones respecto a las que van a tener justo en la vuelta al cole.

¿Debería vacunarse en las escuelas?

En algunas comunidades hay tradición de vacunar contra otras enfermedades en los colegios. Dependerá de la logística de cada autonomía.