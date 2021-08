La ministra Ribera, dispuesta a reformar la tarifa regulada de luz

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abierto la puerta a reformar la tarifa regulada de la luz o PVPC para reducir su dependencia del mercado mayorista eléctrico (pool), actualmente en máximos históricos.

"Estos días, estamos viendo cómo hay una demanda importante por parte de las empresas eléctricas y de organizaciones o sectores de introducir cambios en la tarifa regulada, que es algo que tenemos que buscar. Sin embargo, sabemos que las tarifas reguladas de las que disponemos son más baratas que las del mercado libre, en el que se paga una prima precisamente para evitar la volatilidad", ha dicho Ribera en una entrevista en La Ser.

La ministra ha asegurado que desde el año 2013, la tarifa regulada ha permitido a los usuarios acogidos a ella (unos 10 millones frente a 17 millones en el mercado libre) beneficiarse de un descuento respecto a las de mercado debido, precisamente, a esa prima.

No obstante, dado que se prevé que el mercado mayorista seguirá evolucionando al laza, "probablemente" habrá que buscar alguna fórmula para que la tarifa regulada, que hoy depende mucho del de la volatilidad del mercado eléctrico (un tercio del precio final), incorpore "ligeramente" esa prima que da estabilidad.

Entre las posibles fórmulas para reformar la tarifa, la ministra para la Transición Ecológica ha mencionado la posibilidad de que incorporar un tramo fijo "un poco más alto", mientras que la asociación eléctrica Aelec ha abogado por desvincularla del pool y vincularla a precios estables.

Por otra parte, Ribera ha lamentado el rechazo de la Comisión Europea a reformar el sistema marginalista de fijación de precios en los mercados mayoristas europeos, en virtud del cuál, todas las tecnologías se retribuyen al mismo precio que la última en entrar para cubrir la demanda y que, generalmente, se corresponde con la más cara (el gas).

En su opinión, ese sistema no se corresponde con los tiempos que corren y no es razonable porque impide que los consumidores se beneficien ya del menor coste de las energías renovables y que dejen de seguir pagando la energía al precio de la más cara, el gas.

Las políticas de cambio climático y transición ecológica son enormemente beneficiosas para rebajar el coste de la energía y que el problema es afrontar las actuales turbulencias en un mercado con una regulación "desfasada", ha insistido.

La ministra ha defendido la actuación del Gobierno para rebajar el recibo de la luz y ha repasado la serie de medidas puestas en marcha para reformar el sistema con el objetivo de abaratar la factura de hogares y empresas y que permiten dibujar una perspectiva de medio y largo plazo con un horizonte "mucho más claro".

También ha actuado a corto plazo para mitigar el impacto de la subida del precio mayorista de la luz con la rebaja del IVA y la suspensión del impuesto a la generación, ha recordado Ribera.

Es importante "seguir buscando que otros elementos dentro del marco europeo y del marco Constitucional Español nos permiten seguir reduciendo cosas", ha dicho la ministra, que ha señalado los proyectos legislativos puestos en marcha para minorar los beneficios de hidráulicas y nucleares y para sacar las primas a las renovables del recibo de la luz.

"La escalada de los precios mayoristas es enormemente aparatosa y tremenda, pero no tiene un traducción igualmente aparatosa ni tan tremenda en la factura de los consumidores domésticos, pero, a pesar de ello, en algunos si tiene un impacto y hay que prestar atención a ello, fortaleciendo las medidas no sólo para los vulnerables si no también para los consumidores medios", ha dicho.

Los actuales precios del pool se deben al incremento de los precios del gas y de los derechos de emisión del CO2, factores que no dependen del Ejecutivo que, ha subrayado, a cortísimo plazo seguirá concentrado en la rebaja fiscal del recibo de la luz, ha señalado.

"Podemos intentar convencer a Putín de que bombee más gas en el mercado europeo y podemos intentar convencer a la Comisión Europea de que introduzca una medida de intervencionista en los mercados de CO2 pero eso no es realista", ha aseverado la ministra, quien ha asegurado de que se mantendrán "alerta" porque las previsiones en el corto plazo es de que el pool se mantenga todavía alto.