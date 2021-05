Ayuso defiende que en Madrid los ciudadanos pueden hacer lo que les dé "la gana"

Actualizada 14/05/2021 a las 10:07

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que "claro" que en la región los ciudadanos pueden hacer lo que les dé "la gana" pero ha apelado a la responsabilidad frente a la pandemia.



Así ha contestado, en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, a las críticas de la líder de Más Madrid, Mónica García, quien manifestó que "no se le puede pedir responsabilidad individual a los ciudadanos cuando los gobiernos no son responsables y han alentado a decir que vivir a la madrileña es hacer lo que te dé la gana".



"Claro que podemos hacer lo que nos dé la gana. Solo faltaba que tuviéramos que hacer lo que dijera esta mujer o la izquierda, que es muy dada a decir que tienes que cerrar, que tienes que vivir de una manera determinada, que ya te daré una subvención y ya vendré a arreglarte la vida cuando es algo absolutamente falso", ha sostenido.



Otra cosa es, para la presidenta regional, "no respetar las normas sanitarias" o no ser "responsables". "Ahora son los ciudadanos los que de manera individual nos tienen que ayudar. Nos tenemos que ayudar entre todos porque precisamente a falta de leyes, de normativa, las administraciones no vamos a poder estar en todos los rincones. Ahora es cuando los ciudadanos tienen que ser más responsables que nunca mientras llega la vacunación y seguimos con algunas medidas restrictivas", ha declarado.



A su parecer, "lo que no se puede hacer es resumir la vida en Madrid, como ha intentado hacer la izquierda, en toros, cañas o berberechos" porque es una "falta de respeto para la primera economía del país". En este punto, ha criticado que la izquierda siga "insultando a la sociedad madrileña".



"La gente en Madrid madruga mucho, pelea mucho, paga muchos impuestos, vive de una manera muy estresante, con un nivel de vida que todo el mundo sabe que es altísimo, con unas grandes dificultades; pero que también tienen después la oportunidad de ir a un buen cine, un buen teatro, un buen comercio, una buena tienda o tomarse una cerveza en un bar, que es algo que han intentado denostar y sobre todo estigmatizar y que es una forma de vida que nos hemos dado", ha dicho.