150 cargos que se vacunaron en Valencia no tendrán la segunda dosis

Sigue la cascada de confesiones y revelaciones sobre políticos, colaboradores, familiares o responsables hospitalarios que se han vacunado saltándose los protocolos fijados por el Ministerio de Sanidad. Y ante tal avalancha, particularmente intensa en la Comunidad Valenciana, el presidente Ximo Puig anunció una medida singular: una orden para que ninguno de esos cargos que se saltaron la cola de la inmunización reciba la preceptiva segunda dosis en los próximos 21 días, lo que, en teoría, hará que no estén totalmente protegidos contra el virus. Y es que en la Comunitat ya se han dado casos de vacunaciones anticipadas como el de los alcaldes de El Verger y Els Poblets (Alicante) o Rafelbunyol (Valencia), los tres del PSPV, o el de La Nucía (Alicante), del PP y también diputado provincial.



En Murcia todavía sigue la controversia después de que el consejero de Salud, Manuel Villegas, del PP, fuera forzado a dimitir por el presidente de la comunidad tras su negativa inicial. En esa misma región, la alcaldesa de Molina de Segura, la socialista Esther Clavero, fue suspendida este jueves de militancia cautelarmente por su partido tras conocerse que también se inmunizó. Clavero, que se niega a abandonar la alcaldía, sostiene que no cometió ninguna ilegalidad porque fue citada por los servicios sanitarios para vacunarla al ser, según ella, personal de riesgo por recibir tratamiento oncológico.



Tampoco dimitió, al menos por el momento, el consejero de Sanidad y Gobernación del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero. El popular reconoció haberse vacunado, junto a otros nueve altos cargos y trabajadores del área que dirige, pero que lo hizo “sin saltar ningún protocolo o estrategia”, sino “como personal de Salud Pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia”. “Yo no quería vacunarme, a mí no me gustan las vacunas, pero mis técnicos me lo recomendaron y me lo pidieron, me dijeron que si no lo hacía ellos tampoco”, aseveró Guerrero.

