Iglesias destaca que su "lealtad" está con el acuerdo de gobierno

Actualizada 17/01/2021 a las 23:37

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que la lealtad de su formación está en el "acuerdo de gobierno" y ha asegurado que en ningún caso apoyarán la reforma de las pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Durante una entrevista al programa 'Salvados' de La Sexta, también ha defendido la presión para que su socio de Gobierno cumpla el pacto suscrito, como la reforma del mercado eléctrico para eliminar los denominados 'beneficios caídos del cielo' para reducir la factura al usuario.

Sobre la propuesta de cambiar el computo de las pensiones de 25 a 35 años, Iglesias ha augurado que no cree que llegue al Parlamento pero que, si ocurre, serán "leales" con el acuerdo de gobierno, que pauta explícitamente que el Gobierno trabajará para aumentar el poder adquisitivo de las pensiones.

De todas formas, ha subrayado que en este aspecto "van a convencer" a su socio de Gobierno porque, en este aspecto, hay sectores del PSOE que comparten que es "recortar las pensiones es inaceptable", para destacar también que tampoco hay "mayoría parlamentaria" para ello.

"RECORTE INACEPTABLE"

También ha deslizado que Escrivá ha elaborado esta propuesta porque "le han dado la instrucción de hacerlo" y que revalorizar las pensiones es una "línea roja" del acuerdo de gobierno, no solo para Unidas Podemos, pues el pacto es "taxativo".

"Unidas Podemos no va a votar a favor de ningún recorte de las pensiones en España y eso es lealtad al acuerdo de gobierno", ha enfatizado Iglesias para dejar claro que esto no supone una crisis de gobierno, pues quien plantee algo fuera del pacto firmado "está siendo desleal a un contrato con la ciudadanía".

A su vez y en relación a la subida histórica de la electricidad, ha indicado que a Unidas Podemos le gustaría tener una empresa pública de energía para competir con el oligopolio de las eléctricas, pero es conscientes de que el PSOE "no quiere" y que no puede exigírselo a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.

Por tanto, sí va a reivindicar que los beneficios 'caídos del cielo' se supriman porque son una "tomadura de pelo indecente". De este modo, el vicepresidente segundo ha dicho que el Ejecutivo se tendrá que "poner las pilas" para, al menos, cumplir este acuerdo y cree que la negociación con Ribera dará sus frutos para ejecutar este compromiso.

NACIONALIZAR ELÉCTRICAS ES LEGAL: SOLO HACE FALTA VOLUNTAD POLÍTICA

Además, ha reivindicado que es posible nacionalizar las eléctricas con el actual marco constitucional y ha recordado que el gobierno que encabezó el PP lo hizo en el caso del rescate de Bankia. Por tanto, a su juicio es una medida perfectamente legal y que solo se requiere "voluntad política" para ello.

Iglesias ha criticado también que España sea el país con "menos empresas pública de España" y se ha preguntado "si Francia es comunista" por disponer de empresas públicas.

"A veces hay que presionar en el gobierno para que las cosas salgan", ha dicho el líder de Podemos, para enfatizar después que esas tensiones en ocasiones son "condición necesaria" para que se cumpla lo pactado, pues en caso contrario les pueden poner "la cara roja". De este modo, tampoco renuncia a convencer al PSOE para que se actualice al alza el salario mínimo interprofesional.

Sobre la situación de la Cañada Real y los cortes de suministro eléctrico que padecen las familias que viven en esta zona desde hace tres meses, el vicepresidente de Derechos Sociales ha aseverado que "no paran de intentar" una solución para estas personas pero que es "difícil" con las competencias que tiene Unidas Podemos dentro del Ejecutivo.

"Hemos pedido a la Comunidad de Madrid, casi por favor, que al menos solicite la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Hemos hablado con Naturgy (...)", ha desgranado Iglesias para incidir también que las competencias en servicios sociales están transferidas y que el Ejecutivo aporta los recursos para que desplieguen estas actuaciones.

PRESIONES DENTRO Y FUERA DEL GOBIERNO

Al respecto, ha destacado que recurren a "presiones mediáticas" para que pueda haber avances sociales, como ocurrió con la regulación del precio del alquiler y lograr que en dos meses se desarrolle mediante la nueva ley de vivienda.

"No paramos de presionar (...) Si no tienes competencia, lo que puedes hacer es básicamente presionar. De mi no depende la UME ni puedo obligar a Ayuso a que haga lo que tendría que hacer", ha explicado.

Por otro lado, ha subrayado que los miembros del gobierno reciben presiones y que, en el caso de Unidas Podemos, se desplegaron desde el sindicato de inquilinos para que se llevara a cabo el decreto antidesahucios.

Pero también ha dicho que las patronales inmobiliarias también las realiza y que no solamente deslizan presiones "sino que incluso" les "pueden llegar a convencer".

"A veces puede ocurrir que tú estés hablando con un ministro que no solamente está hablando en base a las presiones que tiene, sino que hace suyos los argumentos de la patronales inmobiliarias", ha añadido.