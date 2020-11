Casado acusa a Sánchez de "falta de moral" por decir que le importan los PGE y no Bildu

Actualizada 23/11/2020 a las 12:22

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "vender humo" en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, y ha asegurado que demostró no tener "ningún tipo de moral" cuando dice que "solo le importan las siglas del Presupuesto" y no Bildu. A su entender, "el fin no justifica los socios" y al presidente del Gobierno solo le interesan "las siglas de la permanencia el poder".

De esta forma ha respondido Sánchez, quien tras anunciar una estrategia única de vacunación en toda España, afirmó que las siglas que le importan al Ejecutivo "son las de los PGE", es decir, la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, el presidente del Gobierno defendió que todos los partidos que apoyaron su tramitación, entre los que se incluye Bildu, representan "la España democrática" porque todos fueron "legítimamente" votados por los españoles cuando fueron llamados a las urnas.

"Comparecencias como las de este domingo son obscenas porque vienen a insistir en las mentiras, como en lo del comité de expertos y vienen a vender humo, la nada. Y sobre todo, vienen a demostrar que no hay ningún tipo de moral", ha resaltado Casado en una entrevista en la Cadena Cope.

Según el líder del PP, Sánchez al asegurar que "solo le importan las siglas de los PGE" quiere decir que "solo le importa la permanencia en el poder" y ha subrayado que "claro qué es importante" a quién se elige de socios para "llegar a ese fin".

En este punto, ha afirmado que él no comparte que los escaños de Bildu sean "tan válidos" como los de los demás grupos porque "no condena 850 asesinatos y encima dice que quiere venir a Madrid a tumbar el régimen". "Es algo que Sánchez va a llevar en su haber durante toda su carrera política", ha avisado.

INTENTO DE "BLANQUEAR" A OTEGI

Casado ha exigido a Sánchez que "haga lo que decía que iba a hacer" en campaña electoral y, de hecho, ha recordado que se ofendía cuando le preguntaban si pactaría con Bildu o los independentistas. "¿Por qué lo está haciendo ahora? Porque le vale cualquier cosa para seguir en el poder y eso no es presentable", ha declarado.

El líder del PP ha reprochado a Sánchez el intento de "blanquear" a Arnaldo Otegi, después de haber estado en la cárcel por terrorismo. "No vamos a admitir las acusaciones de Ábalos, porque el PP siempre ha estado y estará con las víctimas del terrorismo", ha afirmado, en alusión a las declaraciones del número dos del PSOE asegurando que Bildi había tenido más sentido de la responsabilidad que el PP.

Además, ha aprovechado para exigir al presidente del Gobierno que "no indulte" a los presos independentistas, que no modifique el delito de sedición y que recupere el tipo penal de referéndumilegal, como prometió en campaña electoral.

SÁNCHEZ PONE "IMPOSIBLE" LLEGAR A ACUERDOS

En cuanto a si ve acertado el papel de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, en la negociación de los PGE, Casado ha dicho que "respeta" la posición de ese partido y ha añadido que el jefe del Ejecutivo "tiene elección" en la votación de las cuentas públicas. Sin embargo, ha subrayado que "ha elegido a los socios que quiere".

"Sánchez está de acuerdo con la idea plurinacional que tienen los independentistas catalanes y está de acuerdo con esa línea de blanqueamiento de Bildu que empezó Zapatero y él ha seguido con mucho entusiasmo", ha afirmado, para añadir que si volviera a la "moderación, la sensatez y el europeísmo podrían pactar" Pedro Sánchez "lo pone imposible".

Al ser preguntado si una vez aprobados los PGE puede desatarse algún tipo de hostilidades entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Casado ha señalado que "al final el abrazo que se dieron" ambos en diciembre "fue como el del boxeador noqueado" porque "salían mal parados de las elecciones" que se habían repetido.

"Y ese pacto del insomnio le ha dado la razón a Sánchez, que decía que no podría dormir con Iglesias en el gobierno. Al final los que no podemos dormir somos todos los españoles", ha resaltado. Dicho esto, ha asegurado que ambos "se necesitan por ahora" pero puede que "el desgaste" económico y social de la crisis "dificulte" la permanencia de Podemos en el gobierno.

Además, Casado ha indicado que las "barbaridades" que está haciendo Pedro Sánchez, como con su reforma educativa o los pactos con Bildu, puede llevar a "muchos líderes territoriales del PSOE a retirarle el apoyo".

"Nosotros estamos preparados para cualquier eventualidad y seguiremos remando por los intereses de España. Vamos a dar la batalla liderando la oposición al peor gobierno que ha tenido la historia democrática de España para unir también a esos socialistas que se sienten huérfanos y están buscando una alternativa mejor para este país", ha concluido.