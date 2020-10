No habrá fiesta de Santo Tomás ni Tamborrada en San Sebastián

Actualizada 13/10/2020 a las 13:33

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha anunciado que no habrá fiesta de Santo Tomás en diciembre ni Tamborrada 2021, debido a la pandemia por covid-19, mientras que se estudian "fórmulas" alternativas para los desfiles de Olentzero y Reyes Magos en la ciudad.

En rueda de prensa para dar cuenta de los temas tratados en la Junta de Gobierno Local, Goia ha señalado estas Navidades "no habrá desfiles", tanto porque la actual situación de emergencia por la covid-19 lo impide como "por responsabilidad".

En este sentido, ha indicado que se está estudiando "otras fórmulas" para que se pueda desarrollar "parte de la actividad" y ha tranquilizado a los más pequeños asegurando que "los Reyes y Olentzero van a estar entre nosotros".

"Tendremos que trabajar en fórmulas que no generen aglomeración de gente en un punto concreto", ha afirmado. En todo caso, ha señalado que es "imposible" celebrar la fiesta de Santo Tomás el 21 de diciembre. Goia ha confirmado así que no habrá Santo Tomás y, además, "no es fácil" sustituir esta fiesta por "algo simbólico", porque "se junta mucha gente" en esa jornada.

En cuanto a la Tamborrada, ha explicado que tras el trabajo previo realizado con las tamborradas de adultos e infantiles, el jueves se compartirá la decisión con la Junta de portavoces. En todo caso ha señalado que, aunque no se descartan opciones "de carácter simbólico" las tamborradas no desfilarán como lo hacen normalmente, ya que "el escenario es el que es".