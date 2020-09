'Alerta Roja' en España por la supervivencia del sector cultural

Actualizada 18/09/2020 a las 10:19

Ciudadanos de más de veinte ciudades repartidas por toda la geografía española salieron este jueves a la calle, cumpliendo las medidas de seguridad, para solicitar a las autoridades soluciones de "supervivencia" para el sector de la música en nuestro país. La protesta trataba de pedir a las administraciones el reconocimiento de dicho sector, "especialmente en este contexto" de la pandemia de coronavirus, como estratégico para la economía.

Las movilizaciones tuvieron lugar en las ciudades de Alicante, Albacete, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Girona, Granada, Ibiza, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

Asimismo, contaron con el apoyo de rostros conocidos como Ana Torroja, Lori Meyers, Alejandro Sanz, Vetusta Morla, Mónica Naranjo, Raphael, Izal, Sidonie, Jorge Drexler, La Bien Querida, Miguel Ríos, Vega o Rozalén, entre otros, que lanzaron sus mensajes desde las redes sociales con el hashtag '#alertaroja'. También se sumaron actores como Álvaro Morte, Carlos Bardem, Laia Marull, Israel Elejalde o humoristas como El Monaguillo, que no dudaron en tender su mano a un sector cada vez más precarizado. A todos ellos se sumaron políticos como Íñigo Errejón, líder de Más País, que defendió que "la cultura no solo es segura, sino un bien de primera necesidad" y que el sector "no puede seguir siendo el gran olvidado", según recoge la agencia Europa Press.

El portavoz de 'Alerta Roja', Iván Espada, reconoció que, por responsabilidad, no se había hecho un llamamiento masivo y explicó: "Habíamos tenido dudas porque con la actual situación se podía ver como una marea, pero es evidente que las acciones hechas hasta ahora no han funcionado para concienciar". Además, Espada recordó que el problema al que se enfrenta el sector tiene que ver también con la celebración de conciertos: "La prueba de que se han podido realizar existe. Pero ahora, la víspera del evento, vienen las autoridades y te lo cancelan alegando precaución, a pesar del plan de seguridad con medidas estrictas. Eso te hunde".

La jornada terminó con la lectura de un manifiesto, por voz de un ciudadano anónimo, que trataba de instar a los poderes públicos a que "adquieran un compromiso firme para abordar la problemática del sector de una manera transversal" y a crear una mesa de trabajo donde estén implicados los ministerios de Cultura y Deporte, Turismo, Industria, Trabajo, Hacienda y Asuntos Económicos. En dicho manifiesto, también se pidió una "reactivación inmediata" de las agendas culturales y de eventos "bajo el estricto cumplimiento" de todos los protocolos de seguridad sanitaria, además de proponer medidas para trabajadores autónomos, por cuenta ajena, empresas y el sector de manera global.

Siete países forman en la actualidad el movimiento internacional '#redalert' '#wemakeevents', al que pertenece 'Alerta Roja'.

Este #17S iluminamos ciudades, vestimos de rojo balcones y ventanas, la movilización ha sido segura y multitudinaria, como los eventos que organizamos. Ha sido un día histórico por la unión de todo el sector. GRACIAS#Apoyo17S #AlertaRoja #RedAlert #HacemosEventos #WeMakeEvents pic.twitter.com/hnziu8tZ4u — Alerta Roja (@AlertaRojaES) September 17, 2020

#AlertaRoja la cultura es segura. Decenas de miles de personas y sus familias dependen de un sector que se está ahogando. pic.twitter.com/4GSACVCAIf — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) September 17, 2020

Soy músico. Y hoy, como todas las personas que formamos parte de este sector, estamos en #alertaroja .

La cultura es esencial para el futuro. @AlertaRojaES #apoyo17S #culturasegura #HacemosEventos — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 17, 2020

