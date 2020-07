Illa asegura que el estado de alarma fue "absolutamente necesario"

Actualizada 11/07/2020 a las 12:45

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha alertado este sábado de que la pandemia del coronavirus no está evolucionando bien en el mundo ya que hay incrementos diarios muy importantes, y que gracias a haber aplicado el estado de alarma temprano en España se pudo controlar: "Fue absolutamente necesario y seguido con ejemplaridad por la ciudadanía".

"Donde mejor se ha confinado, mejor se ha controlado la pandemia", ha afirmado el también secretario de organización del PSC en el Consell Nacional del partido celebrado en Barcelona, y ha añadido que, al hacerse uno de los confinamientos más estrictos en España, se ha podido hacer una desescalada rápida, segura y asimétrica.

También ha asegurado que la desescalada ha sido adaptada a la realidad territorial, flexible y gradual, "basada en el reconocimiento y en el respeto a las competencias de cada una de las comunidades".

Ha dicho que en el proceso ha habido un protagonismo claro de las comunidades con el esfuerzo y liderazgo de Pedro Sánchez, y ha declarado que someter a votación hasta seis veces las prórrogas del estado de alarma ha sido un "ejercicio escrupuloso de respeto a la soberanía".

Ante los cerca de 100 brotes activos de coronavirus en España, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a respetar todas las indicaciones, y ha apuntado que la detección precoz y actuar con mucha contundencia son claves.

MIQUEL ICETA

Ha defendido que el Gobierno ha hecho una movilización sin precedentes de fondos para que "nadie quede atrás", y también ha valorado cómo ha actuado el líder del PSC, Miquel Iceta, de quien ha destacado su tono adecuado, ha dicho.

"Antepone lo que le conviene al país" por encima del partido, según Illa, que ha destacado que Iceta siempre está abierto a colaborar y no tiene manías --en sus palabras-- para decir lo que hace falta hacer.

Le ha dado las gracias por su trabajo y por el que le toque hacer, porque quiere que sea el nuevo presidente catalán: "Cataluña no puede arrastrar más los pies. Llevamos 10 años perdidos de energías gastadas en eso que no importa a nadie".