28/05/2020

El último informe publicado por el Ministerio de Sanidad ha situado la cifra total de fallecidos por el nuevo coronavirus en España en los 27.119, lo que supone uno más respecto al miércoles. Además, en los últimos siete días han fallecido por esta causa 39 personas.



Hasta el momento, 237.906 personas han dado positivo en una prueba PCR, lo que supone 182 más en un día, 11.389 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 11 en los últimos siete días, y 123.804 han precisado hospitalización, 301 en los últimos siete días.



Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Ceuta, Melilla, Navarra y País Vasco no han registrado ningún fallecido por el nuevo coronavirus en los últimos 7 días. No obstante, a nivel general, en Andalucía ya han fallecido 1.404 personas; en Aragón 826; en Asturias 310; en Baleares 209; en Canarias 151; en Cantabria 202; en Castilla-La Mancha 2.945; y en Castilla y León 1.922.



Además, 5.584 personas han fallecido en Cataluña; en Ceuta se han contabilizado 4 fallecidos desde el comienzo de la pandemia; en la Comunidad Valenciana 1.332; en Extremadura 507; en Galicia 608; en Madrid 8.691; en Melilla 2; en Murcia 148; en Navarra 490; en el País Vasco 1.424; y en La Rioja 360.



En cuanto a los casos de Covid-19 confirmados en una prueba PCR, en las últimas 24 horas no se ha diagnosticado a ninguna persona en Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla y La Rioja. Asimismo, a nivel general en Andalucía ya se han diagnosticado a 12.639 con Covid-19 (7 en las últimas 24 horas); en Aragón a 5.656 personas (18 en un día); en Asturias a 2.400 (una más); en Baleares a 2.124 (una en el último día); en Canarias en total han dado positivo en PCR 2.327 personas (una en las últimas 24 horas); en Cantabria 2.297 (5 en un día); en Castilla-La Mancha 17.068; y en Castilla y León 18.682 (8 en el último día).



Asimismo, en Cataluña se han registrado 58.427 casos (39 en las últimas 24 horas); en Ceuta 129; en la Comunidad Valenciana 11.160 (8 en un día); en Extremadura 2.961 (3 en el último día); en Galicia 9.115 (tres más en un día); en Madrid 68.451 (67 en un día); en Melilla 121 casos; en Murcia 1.593 (tres en un día); en Navarra 5.223 (17 en las últimas 24 horas); en el País Vasco se han contabilizado ya a 13.489 personas positivas en las pruebas PCR (una más); y en La Rioja 4.044.



En cuanto a los ingresos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se han contabilizado un total de 11.389 personas, si bien en los últimos siete días sólo ha ingresado una persona en una unidad de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Además, en estos días han ingresado tres personas en una UCI en Castilla-La Mancha y otras tres en Madrid. En el resto de las comunidades autónomas no se han registrado ingresos.



Respecto a los hospitalizados, en total han precisado hospitalización por Covid-19 123.804 personas, siendo Melilla la única región española que no ha registrado ninguna nueva hospitalización.

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo