Actualizada 14/05/2020 a las 17:24

El Gobierno Vasco se plantea la posibilidad de celebrar las elecciones autonómicas en julio, aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, no tiene decidida "en absoluto" la fecha de los comicios, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo Vasco, Josu Erkoreka



La convocatoria, en todo caso, se realizará una vez que el Gobierno Vasco haya levantado la emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo por el coronavirus, cuyo mantenimiento en las circunstancias actuales, a su juicio, podría no estar "justificado".



Erkoreka, en una rueda de prensa en la sede de la Presidencia del Gobierno Vasco, ha explicado que, en la reunión que ha celebrado este jueves con los principales partidos de Euskadi, se ha planteado que se valore la posibilidad de celebrar las elecciones en julio, después de que las convocadas para el pasado 5 de abril fueran suspendidas por el coronavirus.



El portavoz ha explicado que, de esta forma, en caso de que se produzca un repunte de la pandemia que impida celebrar los comicios en julio, existiría la "alternativa" de convocarlos para septiembre u octubre.



De esa forma, según mantiene el Ejecutivo autonómico, existen mayores garantías de poder celebrar las elecciones antes de que concluya el plazo 'natural' de la legislatura, que finaliza el 25 de septiembre. Erkoreka ha asegurado que, pese a que la oposición mantenga que Urkullu ya ha optado por convocar los comicios autonómicos para julio, la decisión "no está tomada en absoluto".



El portavoz del Ejecutivo ha afirmado que el lehendakari decidirá la fecha a partir de ahora, una vez escuchada la opinión de los partidos.Iñigo Urkullu "tendrá en cuenta" las aportaciones de las formaciones políticas antes de fijar la fecha de los comicios, una potestad que, según ha recordado Josu Erkoreka, corresponde al lehendakari.



La decisión, ha asegurado, será adoptada tomando como "principales referencias" la situación sanitaria del País Vasco y los "intereses" de Euskadi y de sus ciudadanos.

De esa forma, ha rechazado que la postura de Urkullu pueda verse influida por la decisión que pueda adoptar el presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, que también se plantea llamar a las urnas para el mes de julio. Erkoreka tampoco se ha pronunciado sobre en qué momento dará a conocer su decisión el presidente del Ejecutivo vasco. En todo caso, ha subrayado que la convocatoria se deberá efectuar con arreglo a la ley, de forma que deberá producirse tras someter este asunto a deliberación del Consejo de Gobierno.



El portavoz del Gobierno autonómico, que ha recordado que en función de cuál sea la fecha que se elija para las elecciones, el lehendakari dispondrá de un plazo mayor o menor para convocarlas, ha destacado que esta cuestión puede ser abordada tanto en un Consejo de Gobierno ordinario, como en un extraordinario.



Ante las preguntas de los periodistas sobre las fechas concretas que baraja Urkullu para los comicios, ha reiterado que "la decisión no está adoptada". "La decisión no está tomada en absoluto. El lehendakari no tiene preferencias, tiene prioridades; y la prioridad fundamental es la sanitaria", ha indicado.



Por otra parte, ha explicado que el lehendakari no adoptará ninguna decisión respecto a la convocatoria mientras no se levante la declaración de emergencia sanitaria aprobada por el Ejecutivo vasco el 13 de marzo, tal como se establece en el decreto por el cual se dejaron sin efecto las elecciones del 5 de abril.



Josu Erkoreka ha recordado que la decisión de levantar la emergencia sanitaria corresponde al Departamento de Salud. De todas formas, ha recordado que buena parte de las medidas sobre las que "descansaba" dicha declaración ya han sido dejadas sin efecto.



Según ha explicado, de las once órdenes dictadas por Salud para combatir la expansión del coronavirus, ocho ya han sido derogadas. Respecto a las órdenes que sigan vigentes, ha afirmado que "podría ser que, por sí mismas, no justificaran la emergencia sanitaria", si bien ha precisado que "no se dará ningún paso que no cuente con el aval y el respaldo de las autoridades pertinentes".



El portavoz del Ejecutivo considera que resulta "perfectamente conciliable" levantar la declaración de emergencia con los llamamientos a la "prudencia" y la "responsabilidad" a la población que se hacen desde la Administración autonómica, así como con la decisión de que la 'fase 1' de la desescalada se aplique con mayor "cautela" en Euskadi que en el resto del Estado.



De hecho, ha destacado que, incluso después de que se haya dejado sin efecto el estado de alarma en el conjunto del Estado, seguirá siendo "conveniente" insistir en los llamamientos a la responsabilidad y al mantenimiento de las medidas preventivas frente a posibles contagios.



El portavoz del Ejecutivo Vasco ha recordado que, en la reunión del pasado 30 de abril en la que ya se realizó un primer análisis sobre la convocatoria de las elecciones, Iñigo Urkullu planteó dos escenarios electorales posibles: el de julio y el de septiembre-octubre.

TRES DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SALUD, JURÍDICO Y MEDIDAS A ADOPTAR

En el encuentro de este jueves, el lehendakari ha compartido una reflexión soportada en tres documentos técnicos: un informe del Departamento de Salud sobre la emergencia sanitaria, un informe jurídico y un estudio sobre medidas a adoptar para la celebración de elecciones con plenas garantías.



Urkullu ha trasladado a los partidos que Euskadi "está superando de forma progresiva la crisis sanitaria", y ha afirmado que "manteniendo la prioridad sanitaria, es necesario levantar la mirada y poner en marcha las medidas necesarias para atender las necesidades del nuevo ciclo económico y social". Además, ha planteado que la reflexión sobre la convocatoria electoral "debe tener lugar ahora", cuando que se cuenta "con dos alternativas posibles".



En este contexto, se han analizado los dos escenarios electorales posibles, ya que todavía se puede contemplar la fecha de julio, mientras que, "dentro de unos días", solo habrá "un escenario posible", el de después del verano. "Ahora contamos con dos y se puede elegir", ha indicado Urkullu.



En el encuentro, el lehendakari ha planteado las condiciones necesarias para celebrar los comicios, como la garantía de control de la pandemia y de capacidad sanitaria para responder a su evolución previsible, la garantía de contar con todos los servicios públicos que permitan el acceso a toda la sociedad a su derecho al voto, así como la disposición de un plan de seguridad y protección de la campaña y de la jornada electoral.

SOLO DOS ESCENARIOS POSIBLES EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD

En cuanto a la primera garantía, el informe del Departamento de Salud constata que la evolución epidémica muestra un descenso mantenido de casos positivos en las últimas semanas. "Los datos de contagio actuales describen una situación significativamente mejor que la que dio lugar a la declaración de emergencia sanitaria, y la perspectiva para los próximos meses es igualmente positiva si mantenemos el compromiso y las medidas preventivas individuales y colectivas", ha apuntado.



Tras destacar que este documento, basado en datos científicos, considera "viable la opción de julio", ha subrayado que, "de hecho, recomienda tomar en consideración esta oportunidad, dadas las incertidumbres asociadas al período de otoño".



Respecto a las garantías jurídicas, el informe confirma que solo se cuenta "con dos escenarios posibles en el marco de la legalidad", ya que, si no, se sobrepasaría ya el límite legal del fin de la legislatura, previsto para el 25 de octubre. Además, ha destacado que se ha elaborado un informe que plantea "mecanismos preventivos suficientes para desarrollar un proceso electoral con garantías para la salud y la seguridad de las personas".