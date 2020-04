El deporte al aire libre podría ser el siguiente paso de la desescalada

Actualizada 21/04/2020 a las 09:14

Los expertos que asesoran al Gobierno apuntan ya que el siguiente paso en la desescalada, tras dejar salir a los niños a pasear a partir del 27 de abril, será la autorización para realizar actividad física al aire libre. Eso sí, con una gran lista de limitaciones que todavía se siguen estudiando.



El calendario que se maneja en el Ministerio de Sanidad pasa por permitir la realización de deporte en espacios abiertos en algún momento durante la primera quince del mes que viene, según fuentes del Gobierno. Pero no cualquier tipo de actividad. No habrá deportes de equipo. Nada de canchas ni de deportes de contacto o entrenamientos colectivos. Solo se podrán practicar deportes individuales, como correr o montar en bici, y siempre en solitario. Seguirán estando totalmente prohibidas, como hasta ahora, las reuniones o actividades colectivas, sean guiadas o no. Tampoco se permitirá la práctica grupal de deportes individuales.



“Una persona que va corriendo sola por la calle o va en bicicleta no es un riesgo, pero si me voy a juntar con otra persona que corre delante de mí, y con otras tres un poco más adelante, es una muy mala interpretación”, tal y como resumió ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien admitió que la autorización para practicar deporte es una cuestión “razonable” y que está “sobre la mesa” de los expertos, aunque siempre con “un control muy estricto”.



De hecho, en los borradores con los que trabaja el equipo de Salvador Illa y de Fernando Simón se insiste en tasar muy claramente dónde y cómo llevar a cabo esas actividades, con instrucciones como podría ser la obligatoriedad de utilizar en todo momento mascarillas para evitar la dispersión de gotas de saliva que pudieran servir para transmitir el virus, una medida todavía a debate.



El mayor miedo de las autoridades sanitarias a la hora de autorizar actividades como correr o montar en bicicleta es que este permiso suponga una eclosión descontrolada de ciudadanos reconvertidos en apasionados deportistas, que acaben por colapsar zonas verdes, bulevares, paseo marítimos y parques, impidiendo así guardar las distancias mínimas para evitar la transmisión del virus. Ese temor es el que ha hecho que España sea el único país de Europa que prohíbe, hasta ahora, de manera tajante la práctica de deporte al aire libre y uno de los pocos del mundo junto a la India, Perú, Argentina, Malasia, Filipinas o Bangladés.



Mirada a Europa



El otro gran problema que hasta ahora han visto los expertos de Sanidad es dónde poner el listón de qué es y no es deporte y el agravio comparativo que esto puede suponer entre diferentes grupos de edad. “Si se deja correr o montar en bici, ¿por qué no dejar andar a las personas mayores cuando ese es su deporte y es este colectivo el que más necesita la actividad física?”, apuntan los técnicos de Sanidad.



En el Gobierno no tienen todavía cerrados los detalles de cómo será el permiso para salir a practicar deporte y evitar que las calles se llenen de ciudadanos en chándal. Por eso ya estudian con detenimiento las limitaciones que se establecen en países cercanos: horarios diferentes, barreras temporales y espaciales.



En Italia, por ejemplo, se puede correr por los alrededores del domicilio, aunque siempre guardando una distancia de seguridad. Francia, por su parte, tras el primer aluvión de corredores, debió endurecer la normativa del deporte, limitando las salidas a los runners a una diaria y a un radio de un kilómetro del domicilio. Todo ello con una declaración jurada. En París han tenido que ir más allá y limitar el running a las primeras y últimas horas del día para evitar la congestión de las calles.



En Bélgica, uno de los países con mayores tasas de contagios del planeta, el deporte no ha estado prohibido en ningún momento de la actual crisis sanitaria. En Alemania, ahora a las puertas de la desescalada del confinamiento, siempre durante la cuarentena se ha permitido practicar deportes individuales o con los miembros de la familia con los que se conviviera.



Los parques y zonas verdes del Reino Unido siguen abiertas para práctica de deportes, aunque las autoridades solo permiten una salida al día para hacer actividad física y siempre guardando la distancia de seguridad.

Te puede interesar

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo