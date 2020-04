Coronavirus: Sanidad advierte que las salida de los menores serán controladas

Actualizada 20/04/2020 a las 13:44

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido este lunes sobre la relajación del confinamiento de los menores que "no se va a abrir la puerta y decir: Niños a jugar", sino que van a ser salidas "controladas" que no implican un incremento del riesgo.



Lo ha dicho Simón en la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del comité de seguimiento del coronavirus, en la que, aunque no ha precisado cuáles van a ser las condiciones de salida de los niños, ha asegurado que "no van a salir libremente para empezar a jugar con todos sus vecinos como hacían antes".



"No se va a abrir la puerta y decir; niños a jugar, van a ser salidas controladas de alguna manera y eso no implica un incremento de riesgo porque ya están con sus padres y hermanos en su domicilio y el mismo riesgo que tienen allí lo tienen fuera", ha señalado.



Simón ha insistido en que "si la gente piensa que esto va a ser; abro la puerta y que se junten con los niños de todo el vecindario, podemos tener algún problema, es una cuestión de responsabilidad".



Ha reconocido, como hizo en su día el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que los niños pueden ser vectores del coronavirus cuando están infectados, sobre todo, porque en ellos la enfermedad es leve y al no percibirlos como enfermos no se les identifica como difusores.



Pero ha precisado que después de un mes y una semana de confinamiento, la probabilidad de que los niños estén infectados ahora mismo "es muy baja".



Sobre la posibilidad de permitir salir para hacer deporte individualmente, Simón ha insistido en que "está sobre la mesa desde hace mucho tiempo", ya que "es razonable" levantar restricciones como esta a medida que se van alcanzando los objetivos.



Pero, como ocurre con los niños, "esto es una cuestión de riesgos". "Una persona que va sola corriendo por la calle o en bicicleta no implica riesgo para la sociedad", pero si eso deriva en que se va a "juntar con otro que corre solo delante", y después con otros "tres" para ponerse todos "juntitos a correr", pues eso "es una muy mala interpretación de cómo debemos prevenir y controlar esta enfermedad".



Con los mayores se reproduce la misma situación, con la circunstancia de que a ellos, como a las personas de riesgo, hay que protegerlas, no porque tengan más posibilidad de enfermar si salen, sino porque si se infectaran "el riesgo al que se exponen es mucho mayor".



"Las medidas no se pueden aplicar de la misma manera a personas sanas que a las personas altamente vulnerables. Este virus puede afectar a cualquiera pero no afecta igual a todos", ha redundado.



Simón ha insistido en que han sido las duras restricciones de movilidad las que han permitido controlar la pandemia y reducir el número de fallecidos, por ello ha señalado que los velatorios y funerales, "por experiencia propia en España y en otros países y en muchas otras epidemias, son situaciones de alto riesgo para la transmisión".



Y aunque también está sobre la mesa levantar esta prohibición, en este caso se "tiene que valorar con mucho cuidado el mecanismo para implementarla.

