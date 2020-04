Andalucía anuncia la retirada de "inmediato" de las 68.400 mascarillas defectuosas recibidas del Gobierno

Actualizada 17/04/2020 a las 16:47

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado este viernes la retirada de "inmediato" de las 68.400 mascarillas defectuosas del tipo FFP2 y del fabricante 'Garry Galaxi' recibidas desde el Gobierno central al no cumplir con la norma UNE.



Así lo ha señalado en rueda de prensa telemática tras una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis por Covid-19. Marín ha explicado que este lote no ha llegado diferenciado del resto de material procedente del Gobierno central, por lo que se han dado instrucciones para identificar a qué centros se han distribuido y poder "retirarlas de inmediato".



Tras recordar que las compras de material realizadas por la Junta cuentan primero con la certificación del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha señalado que esta alerta ha llegado este viernes a las comunidades y "de forma inmediata se procede a su retirada". Ante esto, Marín ha destacado la importancia de que Andalucía haya conseguido autoabastecerse de este tipo de materiales de protección y "no depender de otros mercados".



"Andalucía ha demostrado su capacidad de anticipación, con planes de choque, también con talento y agilidad para diseñar materiales que son referencia a nivel nacional y mundial. En un tiempo récord, Andalucía fabrica sus propios materiales e incluso los cede a otras comunidades y a las Ciudades Autónomos de Ceuta y Melilla", ha detallado.



Así, ha lanzado un mensaje positivo y de "orgullo" a los andaluces por su "civismo" demostrado en el confinamiento y por "el talento que siempre hemos defendido que existe en Andalucía", algo que, por ejemplo, "no has permitido lanzar el respirador 'Andalucía respira'". Marín ha valorado el músculo de las empresas andaluzas y su capacidad para "reconvertirse" para fabricar el material que hace falta para combatir la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.



MÁSCARILLAS DEFECTUOSAS



El fabricante 'Garry Galaxi' de las mascarillas FFP2 que han llegado defectuosas forma parte del listado de proveedores autorizados por las autoridades chinas y "todos" los productos administrados cuentan con "preceptivo marcado CE". Sin embargo, y a pesar de que unas mascarillas contenidas en un envase azul sí cumplen con las especificaciones establecidas en la norma UNE 149:2001+A1:2010, la partida contenida en envases verdes no cumplen con estos requisitos, por lo que se ha ordenado la retirada inmediata de todas estas mascarillas.



Así lo han comprobado tanto el Instituto de Salud Carlos III como el Ministerio de Trabajo, organismo que ha realizado un análisis, solicitado por el Hospital Universitari Parc Taulí de Barcelona, de estas mascarillas autofiltrantes, plegada, con pinza nasal y con arnés de cabeza consistente en cintas elásticas que pasan por detrás de las orejas.



Por el contrario, Trabajo ha informado de que otra mascarilla sin identificación, sin envoltorio (suelta) y no lleva ningún tipo de marcado, sí cumple con los requisitos para ser considerada como FFP2. Para verificar la diferencia se han realizado también los ensayos de resistencia a la respiración y se comprueba la "coherencia" con los resultados obtenidos en penetración.

