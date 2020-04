El fin del confinamiento en España: ¿cuándo llegará?

Actualizada 03/04/2020 a las 11:21

¿Cuándo podremos empezar a salir de casa con normalidad? Esa es la pregunta que todos los españoles se hacen estos días desde sus casas, donde permanecen debido a la epidemia de coronavirus. Desde que se decretara el estado de alarma en España el pasado 14 de marzo, de momento se ha prorrogado una vez, hasta el próximo sábado 11 de abril, y algunos analistas ya vaticinan que una nueva prórroga es más que posible.

Lo que está claro es que el confinamiento no acabará de un día para otro y por igual para todo el mundo, todo apunta a que será un proceso progresivo. Este jueves, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció en rueda de prensa: "Hay que ver cómo doblegamos esto y cómo desescalamos las medidas", dijo en clara alusión al trabajo que desde su cartera se está realizando en estos días, los más duros desde que empezó la crisis sanitaria. El titular de Sanidad no anticipó nada con respecto al término del periodo de confinamiento, pero sí habló de que desde el Ejecutivo central se está hablando de posibles "escenarios futuros". Todo dependerá, según sus palabras, de los datos que se manejen a partir de la próxima semana y en ningún caso quiso dar fechas, aunque sí indicó que el fin de esta situación será paulatino.

Salvador Illa explicó, durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Congreso, que es "una decisión muy difícil de tomar para la que contamos con los mejores expertos". La mención de la posibilidad de ir tomando medidas para salir del confinamiento llega tras detectar que en algunas zonas de España se ha alcanzado ya el pico de contagios y que, por tanto, desde el Gobierno están valorando "medidas para garantizar que, llegados al pico, podamos desescalar sin riesgo".

No obstante, en su intervención de este jueves Illa afirmó que la situación en los centros hospitalarios se endurecerá por el propio proceso de la epidemia: "Pese al descenso de ingresos, las largas estancias en las unidades médicas producen un efecto de acumulación de casos que hace que todavía queden semanas difíciles para nuestro sistema sanitario", afirmó el titular de Sanidad. A pesar de todo, el ministro quiso alentar a la ciudadanía y remarcó que "estamos comenzando la fase de ralentización" y que España ha alcanzado "el pico de la curva".

Las cifras están ahí y es preferible manejarlas con cautela, sobre todo si nos fijamos en el caso de China, donde el virus apareció en diciembre y el país solo ha empezado a volver poco a poco a la normalidad a mediados de marzo. No obstante, la comparativa debe hacerse con cuidado, pues la expansión del Covid-19 varía en función de cada territorio con base en diversas variables y, además, no todos los países han afrontado la crisis de la misma manera.

Hasta el 26 de febrero, China no consiguió frentar la subida (tardaron 35 días en aplanar la curva, el cierre de Wuhan se decretó el 23 de enero) y fue el 19 de marzo el primer día en que las autoridades anunciaron que no tenían noticia de nuevos contagios. Los ciudadanos chinos pasaron 64 días hasta que se empezaron a suavizar las medidas de confinamiento y, en total, el aislamiento se prolongó a lo largo de 76 días.

En España, la cuarentena comenzó el 15 de marzo y en díaz días ya superaba a China en número de fallecidos, de manera que, por comparación, es probable que hasta el próximo 10 de mayo no se pueda tener noticia de la ausencia de contagios, previsiblemente. Algunos expertos aventuran, no obstante, que el fin del confinamiento podría no llegar antes de junio.

