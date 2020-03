¿Hasta cuándo durará la cuarentena en España?

Actualizada 31/03/2020 a las 12:51

¿Hasta cuándo durará el estado de confinamiento en nuestras casas? De momento la única certeza es que el Gobierno ha prolongado este estado excepcional hasta el próximo 11 de abril. No todos los países han afrontado de igual manera esta crisis sanitaria, y los números que se ofrecen, por la disparidad de criterios, no permiten hacer estimaciones exactas. El comportamiento del coronavirus sigue siendo, en algunos términos, desconocidos.

En lo que están de acuerdo los expertos es en que la guerra contra esta pandemia va a ser larga, y no se va a reducir a este periodo de reclusión en los hogares. Esta medida busca parar el crecimiento exponencial de afectados, para evitar un colapso sanitario. Pero no acaba con el virus. Se espera, por tanto, que puedan surgir nuevos brotes en el futuro. La paulatina inmunización de la población por la exposición al virus y la puesta en marcha de una vacuna serán los verdaderos responsables de vencer al covid-19.

Así, un estudio presentado por el Imperial College de Londres, adscrito a la OMS, prevé que las medidas de distanciamiento social puedan alargarse por un periodo de 12 o 18 meses, tiempo en el que se prevé pueda estar disponible la vacuna, aunque también se advierte de que las primeras no tendrán una eficacia alta.

EL CASO DE CHINA

La comparación con lo ocurrido en China, donde sus habitantes comienzan a ver la luz tras meses de restricciones, puede servir para hacerse a la idea de los plazos. Aunque hay que manejar estos datos con precaución, ya que ni las características de la expansión del virus ni su forma de afrontar la crisis son comparables entre ambos países.

El 23 de enero, China anunciaba el cierre de la ciudad de Wuhan, origen del brote de esta pandemia. Once millones de habitantes se veían recluidos en sus hogares en una medida de aislamiento que sorprendió al mundo. Poco después, la medida se extendía a toda la provincia de Hubei, con 60 millones de personas en cuarentena.

El objetivo de esta cuarentena era la ahora por todos conocida intención de frenar la curva y conseguir que se aplane. China tardó 23 días en frenar la subida y 35 en conseguir que se aplanara en unos 80.000 contagios diarios. Fue el 26 febrero. Desde entonces, no fue hasta el 19 de marzo cuando China pudo anunciar que no se habían producido ningún contagio nuevo en Hubei. Tras una semana con esa tendencia, el 26 de marzo, tras 64 días de confinamiento. La población recibe las primeras noticias que permiten suavizar el confinamiento. No ha sido hasta el 8 de abril cuando se ha anunciado oficialmente el fin de la cuarentena en la ciudad de Wuhan, la más afectada. Sus habitantes han vivido aislados durante 76 días.

LA COMPARATIVA CON ESPAÑA

Con este escenario, y aún a pesar de las enormes diferencias que se están dando entre ambos países, el caso de España podría desarrollarse de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que España inicio su cuarentena el 15 de marzo y que en diez días ya superaba a China en número de muertes, es de esperar que las fechas no sean coincidentes.

Siguiendo la dinámica china, España estabilizaría su curva alrededor del 18 de abril y no sería hasta el 10 de mayo cuando podríamos tener la noticia de la ausencia de contagios locales. Y si tomamos la cifra de más de 70 días para finalizar la cuarentena, nos iríamos a finales de mayo para comenzar a ver la luz, aunque algunos virólogos sitúan esta fecha más allá, ya en el mes de junio.