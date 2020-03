El Gobierno urge a regresar "cuanto antes" a los españoles en el extranjero

Actualizada 17/03/2020 a las 13:00

El Gobierno ha "urgido" a los españoles que están en otros países y pretenden regresar a España a que lo hagan "cuando antes", dado que hay Estados que ya están suprimiendo las conexiones por avión con España y, además, "no se sabe la evolución que tendrá el transporte aéreo en los próximos días".



Así lo indicó la secretaria general de Transportes, María José Rallo, en relación a las eventuales medidas que se puedan tomar en el seno de la UE respecto a la aviación.



"Los españoles que estén en el extranjero y quieran retornar, que lo hagan cuanto antes", indicó, asegurando que hoy es "más urgente todavía" la recomendación ya formulada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sobre los ciudadanos que se encontraban en otros países en el momento en que se decretó el estado de alarma.



"No se ha cerrado nada más allá de las fronteras terrestres, las aéreas siguen abiertas", recordó Rallo, que, no obstante, apuntó que "muchos países están cerrando las conexiones con España.

"Por eso creemos que es más urgente todavía la recomendación de que los quieran retornar lo hagan", reiteró la secretaria general.



"No se sabe cómo va a evolucionar el transporte aéreo en los próximos días", insistió en referencia a las decisiones que se pueda tomar en la UE.



