Puigdemont insta a prepararse para avanzar hacia la república sin exclusiones

Actualizada 29/02/2020 a las 16:44

El expresidente catalán y eurodiputado de JxCat, Carles Puigdemont, ha instado este sábado al independentismo a mantener la "movilización permanente" y a "prepararse", superando "errores", para avanzar hacia el objetivo de una república sin exclusiones, porque "no sobra nadie".

Puigdemont ha protagonizado el primer gran acto organizado por el Consejo por la República en el Parque de las Exposiciones de Perpiñán (Francia), que ha reunido unas 150.000 personas, según cifras de la organización.



Un acto en el que se ha volcado JxCat, con la asistencia del president Quim Torra y todos sus cuadros, algo que no ha sucedido en el caso de ERC, ya que se han ausentado dirigentes como el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, o el presidente del Parlament, Roger Torrent, mientras que la CUP ni siquiera ha participado porque lo considera un evento partidista.



En este contexto, Puigdemont ha enfatizado que "en la república catalana no sobra absolutamente nadie, todos los caminos que nos lleven a la república, sean los nuestros o los ajenos, son caminos que nos convienen, y cabemos todos, sin excepción".



A solo 30 kilómetros de LA frontera y en la capital de la conocida como "Catalunya Nord", Puigdemont ha apelado a los presentes -y a los que ha dicho que se han quedado en la carretera atascados y no han podido llegar- a "prepararse para ganar la libertad".



"Catalanas y catalanes, preparémonos y ayudemos a preparar a quien sea; nos tenemos que preparar fuerte porque queda mucho trabajo por delante y no lo podemos aplazar", ha subrayado Puigdemont, que ha admitido que el soberanismo se tiene que "coordinar mejor".



Así, ha instado a prepararse para "la lucha definitiva, superando errores y venciendo dudas y debilidades", y a "plantar cara contra el abuso y la injusticia".



En su discurso, Puigdemont, que puede moverse por la UE salvo España sin ser detenido por la inmunidad de eurodiputado, no ha hecho alusión a la mesa de diálogo pactada entre ERC y PSOE para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que también participa el president Torra y JxCat.



Cuando una breve secuencia de la reunión de la mesa del pasado miércoles en Moncloa ha aparecido un momento en la pantalla del escenario, ha recibido algunos pitidos del público.



Poco antes la había criticado duramente la compañera de filas de Puigdemont en el Parlamento Europeo, Clara Ponsatí: "No nos dejemos embaucar por fotografías de mesas que solo sirven para que pueda ganar tiempo Pedro Sánchez; nos tenemos que preparar para el próximo embate por la ruptura", ha afirmado la exconsellera.



Por su parte, el también eurodiputado de JxCat Toni Comín ha preguntado al Gobierno si escuchará a las instancias judiciales europeas que les han permitido ser miembros de la Eurocámara y descender hasta el sur de Francia.



En los compases finales del acto y antes del discurso de cierre de Puigdemont se han escuchado los mensajes grabados del líder de ERC, Oriol Junqueras, y de la secretaria general, Marta Rovira, que han hablado en nombre de los otros presos republicanos que no tenían mensaje propio: Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa.



Junqueras, a través de un audio grabado, ha subrayado que "cuando somos muchos, cuando actuamos de forma coordinada y sin reproches" el movimiento soberanista tiene "fuerza para obligar al Estado a hacer cosas que, por sí solo, no habría hecho", poniendo en valor así la mesa de negociación.



El líder de ERC encarcelado ha insistido en que nunca ha renunciado a sus objetivos, pese a pagar "un precio muy alto en primera persona".



Rovira, en un vídeo grabado en Suiza, ha defendido que es necesario "volver a hacer piña para avanzar" hacia la independencia: "Acabemos con los debates internos", ha rogado.



Por su parte, los presos de JxCat y el también recluso y presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han reclamado unidad al independentismo en sus mensajes durante el acto, leídos por un locutor.