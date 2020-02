Sánchez recibe a Torra en la primera reunión de la Mesa de Diálogo para Cataluña

Actualizada 26/02/2020 a las 16:53

La primera reunión de la Mesa del Diálogo sobre Cataluña que reúne a delegaciones del Gobierno central y el catalán encabezadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, ha comenzado pasadas las 16:30 de este miércoles en el Palacio de la Moncloa.



Sánchez y los miembros de su Ejecutivo han recibido a la delegación catalana en los jardines del complejo, donde posteriormente el presidente del Gobierno se ha quedado solo para esperar al presidente Torra, quien llegó al lugar unos minutos después.



Ambos han posado ante los medios gráficos en las escalinatas del edificio, en las que ondeaban dos banderas españolas y otras dos catalana.



Al término del encuentro están previstas sendas comparecencias ante la prensa de Torra y la ministra portavoz, María Jesús Montero.



Ambos darán cuenta de la reunión en la sala de prensa del edificio del portavoz de Moncloa, un lugar donde no es habitual que comparezcan los presidentes autonómicos, a los que normalmente se cede una sala más pequeña dentro del mismo complejo.



Torra avanzaba por la mañana que la delegación catalana defenderá "el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía".



Por su parte, Pedro Sánchez ha pedido al independentismo que "reconozca" que hay una parte "no menor en Cataluña" que no comulga con la independencia ni con la deriva unilateral de este movimiento.



En el pleno del Congreso, el presidente ha dicho que acude a la mesa con "el mejor de los ánimos y de los espíritus" y ha expresado su deseo de que "dé frutos para el reencuentro necesario entre catalanes".

